Nigel izgublja boj z rakom, a mora še zadnjič na glasbeni festival

Storili bomo vse, da bo Nigel Stonehouse še enkrat doživel veličastni Glastonbury, so odločni prijatelji in zdaj tudi javnost, ki bogato prispeva sredstva za helikopterski prevoz in udobno namestitev 58-letnika na prizorišču.

Veseli se Diane Ross

Nigel je zbolel za rakom na ledvicah, bolezen pa se je razširila tudi že na pljuča. Preostalo mu je le še nekaj tednov življenja, Britanec pa je iz dneva v dan šibkejši, zato je že dolgo jasno, da na veliki festival ne bo mogel.

Festival bo trajal do nedelje.

Ali pač? Njegovi prijatelji in bližnji so sklenili, da bodo glasbenemu navdušencu še zadnjič zagotovili obisk glasbenega spektakla: da bo pot čim krajša in udobnejša, bo iz bolnišnice na prizorišče odpotoval s helikopterjem, v Somersetu, kjer bodo znova navduševali priljubljeni glasbeni izvajalci, pa mu bodo zagotovili udobno namestitev in paliativno oskrbo.

Upanje, da bo vendarle še enkrat užival pod znamenitim odrom, se je tako znova vrnilo, Nigla pa navdalo z novo energijo, povedo njegovi bližnji, ki so že prvi dan zbiranja sredstev razveselili z novico: v nekaj urah so ne le dosegli, ampak presegli zastavljeni cilj 14.000 evrov, tako da bodo preostanek denarja namenili dobrodelnim organizacijam, ki jih podpira sam festival. Ter seveda tudi Nigel.

Britanec je bil na Glastonburyju v minulih desetletjih priča glasbenim presežkom, za katere so med drugim poskrbeli David Bowie, Rolling Stones in Johnny Cash, letos pa se veseli predvsem izjemne Diane Ross in pa legendarnega Paula McCartneyja, povedo njegovi prijatelji. Na festival, ki se je začel danes in bo trajal do nedelje, ga bodo peljali vsaj za nekaj ur, so še pristavili prijatelji, ki upajo, da bo Nigel pri močeh.

Na prvem festivalu po pandemiji bodo nastopili še Kendrick Lamar, Sam Fender, Wolf Alice, Haim, Pet Shop Boys, Olivia Rodrigo in Megan Thee Stallion ter Billie Eilish in drugi.