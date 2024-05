Ni Švica! Ne boste verjeli, kakšen je pomen zastave, ki jo ponosno drži zmagovalec Evrovizije 2024

Po razglasitvi Švicarja Nema za zmagovalca Evrovizije 2024 se je začelo slavje, številni pa so opazili zastavo, s katero je zmagovalec vihtel na tekmovanju. Poleg švicarske zastave je namreč pokazal tudi zastavo, ki ima rumene, bele, vijolične in črne vodoravne črte. To je nebinarna zastava ponosa.

Spolno nebinarna oseba je označevalec identitete za osebo, ki se ne počuti in identificira ne kot ženska ne kot moški, ali se čuti in identificira tako kot ženska kot moški. Nebinarni ljudje prosijo, da jih naslavljamo z oni, oni, njihovi. Rumena črta predstavlja ljudi, katerih spol obstaja zunaj binarnega sistema, bela črta predstavlja ljudi z več ali vsemi spoli, vijolična predstavlja ljudi s spoloma, ki veljata za kombinacijo moškega in ženskega spola, črna pa predstavlja ljudi, ki se identificirajo kot brezspolni, piše Dnevnik.hr.

Kdo je zmagovalec Evrovizije 2024?

Spomnimo, Nemo Mettler je na Evroviziji zapel pesem The Code, ki jo je, kot pravi, delno navdihnilo tudi resnično življenje. Nemo je star 25 let in se deklarira kot nebinarna oseba, torej ne kot ne moški ne ženska, ampak kot "oni". »Šifra (Code, op.p.) govori o potovanju, ki se je začelo s spoznanjem, da nisem ne moški ne ženska. Iskanje samega sebe je bil dolg in pogosto težek proces, a nič ni boljšega od svobode, ki je prišla s spoznanjem, da sem nebinarna oseba,« je ob neki priložnosti dejal Nemo in poudaril, kako pomembna je priložnost peti na odru v Malmöju.

»Neverjetna čast je, da lahko predstavljam Švico na Evroviziji. Ta platforma ponuja odlično priložnost za gradnjo mostov med različnimi kulturami in generacijami. Zato je zame kot queer oseba zelo pomembno, da se zavzamem za celotno skupnost LGBTQIA+.«