Ni skrivnost, koliko bo stal evrovizijski nastop našega Klemna. Seštejte številke

Klemen Slakonja je v Baslu že uspešno opravil vaje za nastop v prvem evrovizijskem predizboru, ki bo 13. maja. Na odru pa ni bil sam, na njem se mu je namreč pridružila njegova srčna izbranka Mojca Fatur.

Ona je namreč tista, ki je navdihnila njegovo skladbo z naslovom How Much Time Do We Have Left, zato ne preseneča, da se je z njim odpravila v Švico. Službo za komuniciranje RTV Slovenija smo med drugim povprašali, s kakšnimi občutki je ekipa odpotovala v Švico in ali si obetajo dobre uvrstitve.

»Delegacijo RTV Slovenija poleg štirih nastopajočih sestavljajo tudi vodja delegacije, predstavnica za stike z mediji in snemalec, saj tik pred prenosom finalnega večera pripravljamo tudi enourno ekskluzivno reportažo iz zakulisja. Do vključno druge samostojne vaje sta se ekipi pridružila tudi režiser nastopa in oblikovalec luči.

Kasneje se jim z RTV Slovenija pridružijo tudi novinarka TV SLO, ki bo poskrbela za javljanja s prizorišča in enourno oddajo pred finalom Pesmi Evrovizije, in novinarke MMC ter Vala 202.«

Kako bodo preživeli čas do polfinalnega nastopa?

»Celotna ekipa je polno zaposlena s pripravami na nastop, imajo številne vaje in druge obveznosti, povezane z nastopom in promocijo skladbe. Ekipa sledi urniku, ki ga je sestavil organizator dogodka. Na družbenih omrežjih je vsem aktivnostim mogoče slediti.«

Kako pogosto so na sporedu vaje?

»Vsak udeleženec ima dve samostojni vaji in tri generalke pred polfinalnim nastopom. Klemen je imel še dodatni tehnični vaji vpenjanja. Ob uvrstitvi v finale so znova na sporedu tri generalke in finalni nastop.«

Kakšne načrte ima ekipa za prosti čas?

»Prostega časa ima ekipa zelo malo, izkoristili pa ga bodo za počitek in za aktivnosti, ki jih načrtuje organizator dogodka. Ekipa ves 'prosti' čas namenja neposredni in posredni promociji skladbe.«

Bodo poskušali pri kom lobirati za glasove?

»Klemen ima v Baslu številne intervjuje za tuje medije, s katerim želi globoko sporočilnost svoje pesmi predstaviti čim širši publiki. S tem upa tudi na glasove tuje javnosti. Drugega lobiranja ne izvajamo.«

S kakšnimi občutki je ekipa odpotovala v Švico, si obetajo dobre uvrstitve?

»Ekipa je v Švico odpotovala z dobro energijo in velikim veseljem. Vsi verjamejo v odličen Klemenov nastop in sporočilo pesmi, zato z optimizmom in pozitivno naravnanostjo zrejo proti evrovizijskemu odru. Verjamejo, da bo tudi občinstvo začutilo iskrenost in moč sporočila Klemnove pesmi.«

Če ni skrivnost, koliko bo vse skupaj stalo (potovanje, bivanje, scenografija …)?

»Načrtujemo, da bodo stroški za Pesem Evrovizije znašali približno toliko kot lani, in sicer okoli 120.000 €, k temu je treba dodati še strošek kotizacije RTV SLO za sodelovanje na Pesmi Evrovizije (87.379 evrov) in strošek satelitskih linij za vse neposredne prenose (11.500 evrov).«

Preberite še: