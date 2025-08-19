Z NOVO PODOBO

Ni še znano, kje bo potekala Evrovizija 2026

Prireditev bo ob 70. izdaji potekala z novim logotipom.
JJ, zmagovalec letošnjega tekmovanja. FOTO: Corinne Cumming Corinne Cumming/ebu
JJ, zmagovalec letošnjega tekmovanja. FOTO: Corinne Cumming Corinne Cumming/ebu

STA, N. P.
19.08.2025 ob 14:05
STA, N. P.
19.08.2025 ob 14:05

Ali bo tekmovanje za pesem Evrovizije prihodnje leto potekalo na Dunaju ali v Innsbrucku, še ni odločeno. Znano pa je, da bo ta svetovno znana televizijsko-glasbena prireditev v svoji 70. izdaji potekala z novim logotipom. Prenovljena podoba med drugim vključuje različne barve in novo pisavo.

Evrovizija je izkrvavela: vrhunci finalnega večera (Suzy)

O spremembi logotipa so sporočili iz Evropske radiodifuzne zveze (EBU), ki tekmovanje organizira. Srce, ki je prej nadomeščalo črko V v besedi Evrovizija, bo ostalo še naprej, obenem pa bo srce kot barvit 3D element, za katerega se zdi, da utripa, nadomestil tudi ničlo v številki 70. Vključen je tudi moto Združeni z glasbo (United by Music), poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Logotip so osvežili ob jubileju tekmovanja, da bi blagovno znamko popeljali v prihodnost. »Je drzna, igriva in polna srca, tako kot samo tekmovanje,« je o novi podobi povedal direktor Evrovizije Martin Green.

Prejšnji logotip so za tekmovanje uporabljali več kot 20 let, in sicer že od leta 2004, ko je potekala v Istanbulu. Prihodnje leto bo Evrovizijo gostila Avstrija po zaslugi pevca JJ, ki je s pesmijo Wasted Love slavil na letošnjem, 69. tekmovanju v švicarskem Baslu.

