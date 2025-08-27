MED EVROPO IN BALKANOM

Ni počitnic za Senidah

Priljubljena pevka preživlja koncertno poletje med Evropo in Balkanom.
Fotografija: 13. decembra bo nastopila v Stožicah – s posebnim šovom in gosti. FOTO: DUŠAN PETROVIĆ
13. decembra bo nastopila v Stožicah – s posebnim šovom in gosti. FOTO: DUŠAN PETROVIĆ

S. N.
27.08.2025
S. N.
27.08.2025 ob 09:25

Naša največja mednarodna glasbena zvezda bo 13. decembra gostila svoj prvi veliki šov v domači areni Stožice. Čeprav je pred kratkim izdala album Sen i dah, že ustvarja novo glasbo, predvsem pa poletje izkorišča za druženje s publiko na koncertih po Evropi in regiji. Poletje pevke Senidah res ni od muh. Vsakih nekaj dni nastopa pred polnimi arenami, njena glasba samo na spletu nabere prek 20 milijonov predvajanj mesečno, zadnji veliki vrhunec njene turneje pa je bil nastop v razprodani sarajevski dvorani Skenderija, kjer se ji je kot nenapovedan gost na odru pridružil Dino Merlin. Senidah je naša prva izvajalka, ki je razprodala legendarno dvorano, naslednja velika postaja njene turneje bo Dunaj, še prej jo lahko ujamete tudi v bratski soseščini, z ekipo pa bo počasi začela zaključne priprave za spektakel v Stožicah.

