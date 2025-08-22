PRIHAJA V SLOVENIJO

Ni Neninega koncerta brez 99 balonov, tako bo tudi v Ljubljani

Njeno največjo uspešnico so navdihnili člani Rolling Stones.
Fotografija: Nena zagotavlja, da dokler bo nastopala, ne bo koncerta, na katerem ne bi zapela 99 Luftballons. FOTO: Ina Fassbender/Reuters
Nena zagotavlja, da dokler bo nastopala, ne bo koncerta, na katerem ne bi zapela 99 Luftballons. FOTO: Ina Fassbender/Reuters

22.08.2025 ob 11:00
22.08.2025 ob 11:00

Ena sama skladba je bila dovolj, da je leta 1983 simpatična pevka iz tedanje Zahodne Nemčije osvojila glasbeni svet. S pesmijo 99 Luftballons je 23-letna temnolasa Nena z istoimensko zasedbo obnorela občinstvo in postala zaščitni znak nemškega novega vala. V začetku oktobra, ko bo nastopila v ljubljanskem Media Centru, bo zapela tudi svojo največjo uspešnico, ki je preživela do danes in brez katere ne mine noben koncert.

Petinšestdesetletna Nena, rojena kot Gabriele Sussane Kerner, je danes mama in babica. Še vedno nastopa, na odru jo spremljajo trije od njenih štirih otrok. S 25 milijoni prodanih albumov velja za najuspešnejšo nemško pop pevko v zgodovini. Mednarodno odmeven je bil tudi njen duet s Kim Wilde, ko sta leta 2002 v angleščini prepevali Nenino uspešnico Irgendwie, irgendwo, irgendwan, le da je bil naslov Anyplace, Anywhere, Anytime. S svojo skupino je posnela šest albumov, 13 pa na samostojni glasbeni poti.

V soboto, 4. oktobra, pride Nena v Slovenijo, in sicer v ljubljanski Media Center.

Za uspeh se lahko delno zahvali Christiane Veri Felscherinow, ki je med promocijo razvpitega avtobiografskega filma Otroci s postaje ZOO nekemu didžeju v Los Anglesu dala kaseto, na kateri je bila tudi pesem o 99 balonih. Tako se je začela Nenina zvezdniška pot, o kateri še vedno govori z veseljem in hvaležnostjo, saj »preprosto uživam v tej nostalgiji«, je denimo povedala za hrvaški Jutarnji list.

Tudi po 40 letih na odrih zanjo noben koncert ni rutinski. FOTO: Stefan Brending/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 de
Tudi po 40 letih na odrih zanjo noben koncert ni rutinski. FOTO: Stefan Brending/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 de
Njeno največjo uspešnico so navdihnili člani skupine Rolling Stones, ki so leta 1982 nastopili v Zahodnem Berlinu. Ko so med koncertom spustili v zrak balone, je kitarist v njeni zasedbi Carlo Karges pomislil, kaj bi se zgodilo, če bi poleteli na drugo stran berlinskega zidu. Pokazal ji je na roko napisano besedilo, ki se začne z besedami: »Če imaš kaj časa zame, ti bom zapela pesem.« Spogledala sta se in potem ju je popadel smeh. »To je bila prelomnica, ki je v meni vžgala iskro za najino naslednjo avanturo. Tako se pač zgodi,« je povedala Nena. Pesem je bila izraz protesta proti hladni vojni, Neni pa je še vedno všeč njena moč. »Sem za mir in pesem 99 Luftballons je vedno prinašala sporočilo o miru,« pravi in zagotavlja, da dokler bo nastopala, ne bo koncerta, na katerem ne bi zapela te pesmi. Prijatelji o njej pravijo, da sta njena vedrina in optimizem neuničljiva.

Ko je 9. septembra 1989 padel zid, je živela v Berlinu. Tri dni po zgodovinskem dogodku je kot zadnja nastopila na velikem koncertu. Bila je noseča, tik pred polnočjo pa je zazvenela njena pesem Wunder Gescheh'n, Čudeži se dogajajo, ki jo je napisala, ne da bi slutila, da se bo svet v kratkem radikalno spremenil. Zdaj že dolgo živi v Hamburgu in sklenila je, da se s strahom, ki ga je po svetu preveč, ne bo več obremenjevala. Verjame, da ljudje sodimo skupaj, tako kot je naslov njene turneje, Wir gehören zusammen. Še vedno uživa v nastopanju v živo in vabi, naj ljudje v teh zahtevnih časih na koncertih zapojejo in zaplešejo z njo. Slavimo življenje, jih vabi.

