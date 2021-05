Ni fešte brez harmonike

Lovro Šenk igra harmoniko, Andrej Oblak ritem kitaro, Martin Grdadolnik kontrabas, Katja Stenšak in Gašper Purkat pa pojeta. »V marsičem smo si zelo sorodni, v marsičem pa se tudi razlikujemo, kar je čisto v redu, saj smo le tako uravnotežena celota,« pravi Šenk.



Kot doda, je bila narodno-zabavna zvrst vsem položena že v zibelko in so ob njej odraščali. Zato jim veliko pomeni, da zdaj lahko tudi sami negujejo lepo domačo slovensko glasbo in prispevajo skladbe v že tako bogato glasbeno zakladnico. In čemu so se poimenovali Prebrisani muzikanti?



»Sprva smo mislili, da bomo imeli z izbiro imena veliko težav, pa smo hitro ugotovili, da smo vsak po svoje prebrisani, in je bilo zato to ime ravno pravšnje,« nam še zaupa Šenk. Čeprav so si za cilj zadali, da bodo veliko nastopali in tako poskrbeli, da se bodo ljudje ob njihovi glasbi veselo zavrteli in tudi zapeli, pa jim je epidemija nekoliko pokvarila načrte. A upajo, da bo prišel čas, ko bo tudi to spet dovoljeno. Prav tako se nameravajo udeležiti kakšnega narodno-zabavnega festivala. Tudi vzornikov imajo več, zato pravijo, da bi težko izpostavili le enega, po katerem se radi zgledujejo.



»Najbolj pa spoštujemo starejše slovenske ansamble, predvsem tiste, ki so do glasbe gojili neizmerno ljubezen, kot jo tudi mi. V prvi vrsti je pomembno, da v tistem, kar počneš, tudi uživaš, hkrati pa si pri tem profesionalen in samokritičen. Če delaš iskreno, to prej ali slej začutijo tudi poslušalci,« je prepričan Šenk.



Čeprav še nimajo dolgega staža, se z glasbo vsi ukvarjajo že več let. Zato so tudi spremljali, kako se je glasba razvijala in je rasla njena priljubljenost. »In prav narodno-zabavna glasba je trenutno zagotovo v vrhu priljubljenosti, saj prave fešte zagotovo ni brez harmonike,« poudarijo Prebrisani muzikanti, ki so ravno pred kratkim posneli priredbo viže Vsi imamo želje, ki jo je že pred leti posnel Ansambel Mira Klinca. Skladba govori o želji vseh ljudi, da bi bili srečni in nasmejani.



»Prav sporočilo te pesmi sovpada z našo vizijo, ki smo jo želeli predstaviti ljudem,« še povedo člani iškega ansambla.

