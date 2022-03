Nezdrava obsedenost zvezdnika: bos se je sprehajal po umazanih ulicah

Slovi po tem, da se že skoraj z nezdravo obsedenostjo povsem posveti filmskim projektom in iz svojega lika ne izstopi niti, ko kamere že ugasnejo. Le tako lahko, je prepričan oskarjevec Jared Leto, svoj lik vsakokrat oživi in realistično prenese na filmsko platno.

V svoji preobrazbi za film Klub zdravja Dallas je po mnenju zdravnikov šel predaleč.

»Služba igralca je, da oživi duha osebe, ki jo upodablja. To ne pomeni le njegovega videza, temveč tudi njegovo bistvo. Duha, značaj, dušo.« Proteze, ličila, maske, celo igralčevo preoblikovanje telesa so zgolj pripomočki, da to doseže.

Ne more odklopiti

Za svojo umetnost je že shiral do neprepoznavnosti in se tudi načrtno zredil kot pujs. Le spomnite se ga iz Rekvijema za sanje, za katerega je izgubil 11 kilogramov. Ali pa Kluba zdravja Dallas, ko se je prelevil v transseksualno žensko tako prepričljivo, da od privlačnega zvezdnika ni ostalo nič več, na njegovo mesto pa je stopil skoraj okostnjak s pobritimi obrvmi in povoskanimi telesnimi dlakami.

V še drugo skrajnost pa ga je poneslo snemanje zgodbe o Marku Davidu Chapmanu, morilcu Johna Lennona, zaradi katerega je Leto svoje telo obremenil z dodatnimi 30 kilogrami sala. A čeprav so te radikalne spremembe vsekakor od njega terjale ogromno, so bile nujne. Ne (le), ker se je želel čim bolj približati videzu svojega lika, za to bi se ne nazadnje lahko prepustil tudi spretnim rokam umetnikov ličenja, temveč je le tako lahko vsaj malce začutil, kaj pomeni hoditi, dihati, misliti in čutiti kot ta oseba. Biti ta oseba. »Kako to vpliva na hojo? Kako to vpliva na način govora? Kako ljudje in okolica gledajo nate?« se vsakokrat sprašuje, pri tem pa se je spomnil svojih priprav na Chapmanov lik.

Za lik Chapmana se je močno zredil. FOTO: Press Release

»Grozno sem se zredil in bilo je izjemno. Ne bom pozabil, ko sem tako porejen neznanca v New Yorku vprašal za uro – kar odskočil je od mene. In tisti, ki niso vedeli, da gre le za pripravo na vlogo, so govorili, kako sem se zapustil. V tem so videli znak, da mora biti v mojem zasebnem življenju nekaj strašno narobe. Noro je bilo videti, kako te ljudje začno drugače obravnavati.«

V najnovejšem projektu, seriji WeCrashed, se je prelevil v poslovneža Adama Neumanna. Skoraj dobesedno. V pripravi na vlogo se je bos sprehajal po newyorških ulicah, po čemer je bil Neumann razvpit. »Kdor je kdaj živel v New Yorku, ve, da je to zadnja stvar, ki bi si jo želel storiti – bosonog hoditi po njegovih ulicah.«

Ko kamere ugasnejo, se ne moreš preprosto izklopiti. To bi bilo, kot bi v hipu pozabil na pol leta svojega življenja.

Vživljanje v nov lik terja svoj čas. A prav tako zahteva čas, da se od lika posloviš. »Ko kamere ugasnejo, se ne moreš preprosto izklopiti. To bi bilo, kot bi v trenutku pozabil na pol leta svojega življenja,« pravi Leto. »Ko se nečemu povsem posvetiš in je tega konec, povsem logično sledi obdobje slovesa, skoraj žalovanja.«