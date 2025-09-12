TRADICIONALNO

Nevihta je prijazno počakala do konca Ptujskega festivala (FOTO)

Na Ptujskem festivalu sta skulpturo Orfeja prejela ansambla Špas kvintet in Opev. Korenova plaketa pevcu in harmonikarju Denisu Krajncu.
Fotografija: Obiskovalci so stoje peli valček Štirih kovačev Kam le čas beži. FOTO: Mojca Marot
Obiskovalci so stoje peli valček Štirih kovačev Kam le čas beži. FOTO: Mojca Marot

mojca-marot
Mojca Marot
12.09.2025 ob 08:21
mojca-marot
Mojca Marot
12.09.2025 ob 08:21

Organizatorji letošnjega 56. Ptujskega festivala, družba Radio-Tednik Ptuj, so imeli veliko srečo, saj se je le nekaj minut po koncu festivala, ki se je v petek zvečer odvijal na dvorišču Minoritskega samostana, razbesnela huda nevihta. Veselega razpoloženja med obiskovalci tako ni pokvarila, ljubitelji glasbe so lahko nemoteno uživali ob poslušanju znanih viž iz zakladnice kot tudi novih tekmovalnih skladb, s katerimi se je predstavilo enajst ansamblov.

Na Ptuju so bile tudi Vesele Štajerke, skupina Erosi in ansambel Petovia, ki so nastopili v revialnem delu in se poklonili letos preminulima glasbenima ustvarjalcema Tomažu Tozonu in Francu Šegovcu. Zimzeleno vižo Kam le čas beži Štirih kovačev so z Veselimi Štajerkami in Erosi peli vsi zbrani, kar je bil ganljiv prizor za vse.

Skladbo z najboljšim besedilom Matjaža Vrha Sanje in želje so izvedli Guštni muzikanti. FOTO: Črtomir Goznik
Skladbo z najboljšim besedilom Matjaža Vrha Sanje in želje so izvedli Guštni muzikanti. FOTO: Črtomir Goznik
Ansambel Opev je imel na Ptuju veliko navijačev, saj so skoraj domačini. FOTO: Črtomir Goznik
Ansambel Opev je imel na Ptuju veliko navijačev, saj so skoraj domačini. FOTO: Črtomir Goznik

Dogajanje sta povezovala Marjan Nahberger in Janja Ulaga.

Dolgoletna povezovalka festivala Natalija Škrlec z Radia Ptuj in županja Ptuja Nuška Gajšek FOTO: Mojca Marot
Dolgoletna povezovalka festivala Natalija Škrlec z Radia Ptuj in županja Ptuja Nuška Gajšek FOTO: Mojca Marot

V tem času so organizatorji prešteli glasove navzočih in jih prišteli k že oddanim prek spletnega glasovanja, ki je potekalo pred festivalom, svoje delo sta opravili strokovni komisiji. Sestavljali so jo ravnatelj Glasbene šole Karol Pahor Ptuj Štefan Petek ter glasbenika Igor Podpečan in Peter Fink, v komisiji, ki je ocenjevala besedila, pa so bili Liljana Klemenčič, Jože Šmigoc in Franci Smrekar.

Najstarejši festival narodno-zabavne glasbe

Orfeja za najboljši ansambel med klasičnimi kvinteti je osvojil Špas kvintet, ki se je predstavil z valčkom Pravi prijatelj ter polko iz zakladnice Verjemi in zaupaj Kvinteta Dori.

»Neizmerno smo ponosni in hvaležni. Res smo uživali in veseli smo, da so to prepoznali tudi v žiriji. Čestitke vsem sotekmovalcem, v naših očeh in ušesih so bili vsi izjemni,« so dejali člani Špas kvinteta. Orfeja za najboljši ansambel med ostalimi zasedbami je dobil ansambel Opev, ki je zaigral valček Rekla si, iz zakladnice pa polko ansambla Petra Finka Tri leta sem jo čakal. Pevec in harmonikar ansambla Opev Denis Krajnc je prejel Korenovo plaketo za najboljšo vokalno izvedbo. Da jo je prejel on kot pevec, se je zgodilo po natanko desetih letih, leta 2015 jo je prejel Dejan Bojanec, ki je takrat pel z ansamblom Topliška pomlad. »Še vedno ne dojemamo, kaj se nam je zgodilo. Na festival smo se prijavili brez večjih pričakovanj in takšnega razpleta nismo pričakovali niti v najlepših sanjah,« so člani ansambla Opev dejali ob koncu dogajanja.

Ansambel Opev je osvojil orfeja kot najboljši med ostalimi zasedbami in plaketo občinstva, pevec Denis Krajnc pa Korenovo plaketo. FOTO: Črtomir Goznik
Ansambel Opev je osvojil orfeja kot najboljši med ostalimi zasedbami in plaketo občinstva, pevec Denis Krajnc pa Korenovo plaketo. FOTO: Črtomir Goznik
Orfeja je kot najboljši ansambel med klasičnimi kvinteti prejel Špas kvintet. FOTO: Črtomir Goznik
Orfeja je kot najboljši ansambel med klasičnimi kvinteti prejel Špas kvintet. FOTO: Črtomir Goznik

Čestitke vsem sotekmovalcem, v naših očeh in ušesih so bili vsi izjemni.

Marjan Nahberger in Janja Ulaga FOTO: Mojca Marot
Marjan Nahberger in Janja Ulaga FOTO: Mojca Marot

Najboljše besedilo je po mnenju komisije napisal Matjaž Vrh za skladbo Sanje in želje, izvedli so jo Guštni muzikanti, drugo najboljše je bilo besedilo avtorice Romane Cafuta za skladbo Lajnar, ki so jo izvedli Špadni fantje, tretje najboljše pa avtorja Bernarda Miklavca za skladbo Naj sleherni dan bo kruh spoštovan v izvedbi ansambla Hmelbojsi.

Najlepše skladbe je izbiralo tudi občinstvo: največ točk je prejel valček ansambla Opev z naslovom Rekla si, druga najboljša skladba po mnenju občinstva je bila polka z naslovom Na mladih svet stoji v izvedbi ansambla Gašperja Mirnika, tretja pa skladba z naslovom Iskrice ljubezni v izvedbi ansambla Kunstosi.

Poleg že omenjenih in nagrajenih ansamblov so se Ptujskega festivala udeležili še Kvartet za 5, ki se je predstavil s tekmovalno polko Biserni Blad, ansambel Vetrnjaki so izvedli valček Zaradi tebe, ansambel Občutek polko z naslovom Lučke v očeh, ansambel Runda kvintet pa valček Večna vrtnica.

Vesele Štajerke in Petovia so združili moči v revialnem delu festivala. FOTO: Mojca Marot
Vesele Štajerke in Petovia so združili moči v revialnem delu festivala. FOTO: Mojca Marot

Dogajanje na najstarejšem festivalu narodno-zabavne glasbe, ki sta ga povezovala Marjan Nahberger in Janja Ulaga in je edini letošnji s tekmovalnim nabojem do zdaj, so ob odru popestrili plesalci Folklorne skupine Vinko Korže iz Cirkovc.

