Netflix vstopa v čarobni svet Roalda Dahla

500 milijonov naj bi plačali za avtorske pravice.

Oskarjevec Taika Waititi se je lotil serije, ki temelji na brezčasni zgodbi. FOTO: Danny Moloshok/Reuters

Lani smo lahko gledali novo predelavo Čarovnic, ki temeljijo na pisateljevem mladinskem romanu. Foto: Press Release

ZgodbeDahla ne živijo več le v knjigah in otroški domišljiji, marsikatera je namreč že zaživela na velikem platnu, televiziji in gledaliških deskah. Že kmalu nas očitno čakajo še nove Dahlove poslastice v sodobnih filmskih preoblekah, saj naj bi Netflix od umetnikovih potomcev za približno 500 milijonov odkupil avtorske pravice za otroške uspešnice, s katerimi ima velikopotezne načrtne. V mislih pa nimajo zgolj ekranizacije nekaterih klasik v obliki serij, animiranih celovečercev ter filmov.»Zdajšnjim in bodočim oboževalcem želimo na nove in ustvarjalne načine predstaviti nekatere najbolj priljubljene zgodbe na svetu,« sta odločitev obrazložila Netflix in Roaldov vnuk, ki je prej vodil družbo Roald Dahl Story Company, ta je zdajpostala del Netflixove družine.Prve korake v Dahlove izmišljene svetove, v katerih pogosto vlada dokaj temačno ozračje, je Netflix storil že leta 2018, ko se je pogodil za snemanje animiranih serij po literarnih predlogah britanskega pisca. V delu je že serija, ki temelji na svetu Čarlija in tovarne čokolade, režijsko taktirko vihti oskarjevec, v režijipa naj bi že naslednje leto prišla v kina tudi ekranizacija Matilde zinmed igralsko zasedbo. A to je šele začetek, saj naj bi bilo v različnih fazah predprodukcije skupno že kar 19 novih serij, filmov in gledaliških predstav, prirejenih po Dahlovih klasikah. Najverjetneje nas čakajo tudi zimzelenčki kot Čudoviti lisjak in VDV: Veliki dobrodušni velikan. »Te brezčasne zgodbe predstavljamo širšemu občinstvu v novih oblikah, vseeno pa v njih ohranjamo edinstvenega duha in univerzalne teme presenečenja in prijaznosti, ki smo jih posuli še z nekaj sveže čarovnije,« sta dodala Kelly in, prvi mož Netflixa.Dahlovim zgodbam bo poslej novo življenje torej vdihoval Netflix, vseeno pa prihaja tudi (filmska) predzgodba o Willyju Wonki, ki že nastaja pod okriljem filmskega studia Warner Bros, novo različico vsem znanega čudaškega lastnika tovarne čokolade bo upodobil