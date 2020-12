Nesreča z meči ustavila snemanje

Okuženi Norvežan

Še predzgodba in risanka

Uspeh prve sezone ni botroval le takojšnji potrditvi še druge, ampak se je Netflix odločil prikazati tudi predzgodbo v novi seriji The Witcher: Blood Origin, v mislih pa imajo tudi animirano različico.

Čutili so, da so naleteli na zlato žilo. Kajti še preden je Netflix decembra lani premierno predvajal prvi del prve sezone fantazijske serije The Witcher, v kateri se čarovnik Geralto iz Rivie v podobiv domišljijski deželi, polni mečev, lokov in magije, poda na lov na pošasti, so že napovedali drugo sezono. In očitno so bile njihove slutnje o uspešnosti serije pravilne, saj je premiera pred male zaslone prikovala kar 76 milijonov gospodinjstev, navdušila pa ni zgolj gledalcev, ampak tudi kritike. Zato je pričakovanje druge sezone, ki naj bi zaživela naslednje leto, še bolj goreče. A se premiera žal vse bolj zamika.Sprva je produkcijo ustavila potrjena okužba s koronavirusom pri enem iz igralske zasedbe, norveškem hrustu. Zatem je nadaljevanju snemanja zadal udarec razmah pandemije, ki je ugasnil kamere vse do konca avgusta. Zdaj pa se je zapletlo še v tretje, saj je snemalna nezgoda, v katero so bili menda vpleteni celo nihajoči meči, za krajši čas onesposobila glavnega junaka.Kaj točno se je zalomilo, ni jasno. Kako le, ko pa je tudi dogajanje prihajajoče sezone zavito v skrivnost. A nezgoda naj bi se zgodila med enim izmed borilnih prizorov, za katerega je Cavill, vpet v varnostni pas, bingljal dobrih šest metrov visoko med drevesi, svojo vlogo pa naj bi pri vsem igrali nihajoči meči. »Poškodoval si je nogo. V enem trenutku je bilo vse v redu, že v naslednjem pa je bilo očitno, da ga nekaj močno boli. Ne vem, ali ga je kaj zadelo ali si je nategnil tetivo ali poškodoval mišico. Poškodba ni bila tako huda, da bi bilo treba poklicati rešilca, a nekaj časa ne bo mogel snemati, saj ne more hoditi. V seriji namreč nosi težak oklep, kar bi bilo s to nogo nemogoče. Pa tudi zdravniki so mu odredili vsaj nekajdnevni popoln počitek,« je povedal vir.Zvezdnik ne bo trpel dolgoročnih posledic. Zgolj nekoliko je zapletla snemalni urnik. Precej hujše posledice pa bi igralec lahko utrpel zaradi svojega strupeno-očarljivega pogleda, ki so mu ga pričarale rumene leče in zaokrožile njegovo transformacijo v lovca na pošasti z nadnaravnimi močmi. Ne le da izsušujejo oko, to je še najmanjši problem, zaradi posebnih leč Henryjeve sicer modre oči niso dobivale dovolj kisika, zato je z njimi tvegal trajno poškodbo vida. V skrajnem primeru celo slepoto! »Nosil sem jih lahko le tri ure skupaj, sicer bi tvegal trajne poškodbe, no, tako naj bi bilo,« je priznal zvezdnik, ki se zavoljo svoje umetnosti ni pregrešil le enkrat. Ob čemer je njegova okulistka zagnala pravega hudiča in zahtevala, naj ne prekorači omejitve treh ur. »A sem bil včasih trmast in sem želel dokončati kak prizor. Zatrjeval sem ji, da bo vse v redu, tudi če občasno raztegnem to kratko časovno okno na še nekaj dodatnih ur.« A so se mu njegove besede že hitro maščevale, ko ga je snemanje popeljalo na Kanarske otoke. Tamkajšnji otoški veter je okoli namreč nosil neviden prah, ki se je ujel za lečo in Cavillu popraskal roženico. »To sem ugotovil šele, ko smo se vrnili v Budimpešto, kjer, prišlo je iznenada, nisem več mogel imeti odprtih oči. Solzile so se, pekle in bolele hkrati. Poskušal sem jih izmiti – zaman. Nato sem pomislil, da sem morda zgolj utrujen in da potrebujejo počitek.« A so bile igralčeve samodiagnoze vse napačne. Da je nekaj precej narobe, je dognala šele njegova okulistka, ko ga je med snemanjem našla ždečega v popolni temi, saj ni več prenašal svetlobe. »Tedaj je udarila po mizi in za nekaj časa prekinila snemanje.« A vsemu navkljub Cavill priznava, da jih rad nosi. »Izgledajo namreč precej kul.«