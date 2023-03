Nepričakovana uspešnica

Konec februarja je na male ekrane prišla zabavna detektivska serija Beyond paradise, spin-off (obzgodba) megapriljubljene serije Smrt v raju (Death in paradise), ki si je že s prvimi tremi epizodami pridobila večmilijonsko bazo zvestih gledalcev. Verjetno gre zahvala tudi glavnemu liku detektiva inšpektorja Humphreyja Goodmana v podobi Krisa Marshalla, v katerega se je občinstvo zaljubilo že, ko je v treh sezonah Smrti v raju reševal umore na eksotičnem tropskem otočku Saint Marie. In ker je železo treba kovati, dokler je vroče, pri BBC že razmišljajo, da bi se lotili še novih spin-off serij, ki bi jih gradili okoli preostalih detektivov inšpektorjev, ki so se zvrstili v 12 sezonah Smrti v raju.

Pri BBC razmišljajo, da bi ustvarili še serijo z O'Hanlonovim likom detektiva Jacka Mooneyja v središču. FOTO: BBC

Trenutno se vrti 12. sezona Smrti v raju z Ralfom Littlom v glavni vlogi. FOTO: BBC

Zgodba je bila precej preprosta. Iz Velike Britanije pride na karibski otoček neroden angleški detektiv, ki se nikakor ne znajde. A pri reševanju na prvi pogled nerešljivih umorov mu ni para. Razreši še tako zapleten zločin. Kritiki so serijo, ko je leta 2011 prišla na male ekrane, raztrgali, a postala je ljubljenka občinstva in se večkrat znašla na samem vrhu najbolj gledanih oddaj na BBC.

4 so v Smrti v raju igrali detektiva.

Zdaj se vrti že njena 12. sezona, vzporedno predvajajo tudi njeno obzgodbo Beyond paradise. »Dolgo smo tuhtali, kako ustvariti samosvojo serijo, ki pa jo bo prevevalo podobno vzdušje kot Smrt v raju. Vsaka epizoda bo seveda postregla z novo neznanko, novim zločinom, več pozornosti pa bo posvečene glavnim likom in njihovim življenjem,« je dejal izvršni producent Tim Key in še, da je bila gradnja serije okoli priljubljenega Humpreyja precej logična izbira. »On je bil povsem očitna izbira za začetek, a mislim, da bi zlahka kaj podobnega ustvarili tudi z Ardalom O'Hanlonom, ki je v Smrti v raju igral detektiva inšpektorja Jacka Mooneyja. Delati z njim je bilo čisti užitek in bi v hipu spet sodeloval z njim.«

V seriji Smrt v raju so v vlogi glavnega junaka zaigrali prej neznani igralci Ben Miller, Kris Marshall, Ardal O'Hanlon in Ralf Little. In če se prva izmed spin-off serij vrti okoli Marshallovega lika, imajo možnost ustvariti še tri dodatne serije, vsako z enim izmed detektivov v središču.