Neovo vstajenje (VIDEO)

Spomini se vračajo

Neverjetna akcija

Modra tabletka na dan drži akcijo stran, ane zdrži več v računalniški simulaciji, nam razkrije prvi napovednik prihajajoče četrte Matrice s podnaslovom Vstajenje. Film, ki ga je tokrat režirala lebrez sestre, bo pokazal, kaj se je zgodilo po spektakularnem in nenavadnem koncu Matrice: Revolucije.V napovedniku lahko vidimo Reevesa kot vsem dobro znanega g. Thomasa Andersona oziroma Nea iz prve Matrice, ki hodi redno k psihiatru v podobiin vsak dan vzame modro tabletko, pravzaprav kapsulo. A Neo se ne spomni vojne z roboti v virtualni resničnosti in realnem postapokaliptičnem svetu, ki so se končale z revolucijo in njegovo smrtjo. Neo je le navaden možakar v s tehnologijo obsedenem svetu, le da tokrat nosi bradico v slogu (drugega Reevesovega filmskega junaka) Johna Wicka. Toda spomini se vračajo skozi sanje. »Imel sem sanje, ki niso bile le sanje,« Neo pove svojemu psihiatru v napovedniku, pri čemer gledalci vidimo prizore iz prejšnjih Matric. »Sem nor?«Nato sreča Trinity (Carrie-Ann Moss), ki je prav tako videti zelo živa. Ko se rokujeta, se očitno ne spomnita drug drugega iz prejšnjega življenja, ko sta bila ljubimca. In ob zvokih predelane pesmi White Rabbit skupine Jefferson Airplane, ki je še en spomin na belega zajca iz prvega filma, Neo kmalu pade v zajčjo luknjo, ko mu mlajša verzija Morpheusa, ki ga je v izvirni trilogiji igral, zdaj pa, ponudi rdečo kapsulo, s katero si osvobodi um.Nato smo priče seriji akcijskih prizorov, ki ne spoštujejo ravno zakonov fizike, ko Neo in družina skačejo s stavb, tečejo po stenah in dirkajo z motocikli, medtem ko jih preganjajo že znani agenti.Scenarij za film so pripravili Lana Wachowski, scenaristin pisatelj, ki sta v preteklosti že sodelovala z Wachowskijevo pri Netflixovi seriji Sense8. V novi Matrici nastopajo tudiin, ki je spet Niobe, junakinja iz prejšnjih Matric. Matrica: Vstajenje se bo začela predvajati 22. decembra v kino dvoranah in na pretočnem kanalu HBO Max, kjer bo na voljo 30 dni.