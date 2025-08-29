Nemški Alphaville obljubljajo vse uspešnice, na Hrvaškem bodo nastopili prvič

Legendarna nemška synth-pop skupina in ena najbolj prepoznavnih ikon 80. let Alphaville končno prihaja v bližino Slovenije. Dober lučaj proč, saj bodo nastopili na tradicionalnem Zagrebškem velesejmu. Petega septembra bodo zaigrali svoje uspešnice, kot so Forever Young, Big in Japan, Sounds Like a Melody, The Jet Set in Dance with Me.

S skladbo Forever Young so leta 2024 dosegli prvo mesto na lestvici TikTok Billboard Top 50.

To bo njihov prvi koncert na Hrvaškem. Band nastopa že od leta 1982, njihova glasba pa je združila čustveno globino in futuristični zvok, in to v času, ko so sintetizatorji šele prodirali na sceno. Skupina je tako bila pred svojim časom – melodična, zamišljena, nekoliko melanholična, a vedno izrazno močna. Njihove pesmi niso bile le trenutni hiti, ampak glasba, ki ostaja in se med ljubitelji te zvrsti prenaša iz generacije v generacijo.

Ime dobili po filmu

Zagrebški koncert bo redka priložnost v živo doživeti skupino. Bližje Sloveniji ali v Sloveniji vsaj zaenkrat in v bližnji prihodnosti ne bodo nastopili. So pa še vedno uspešni na glasbenih lestvicah. Nazadnje so s skladbo Forever Young leta 2024 dosegli prvo mesto na lestvici TikTok Billboard Top 50, z več kot milijonom TikTok videov, v katerih je bila pesem uporabljena.

Skupino so ustanovili Marian Gold, Bernhard Lloyd in Frank Mertens, njeno ime pa je navdihnil istoimenski film Jean-Luca Godarda iz leta 1965. Ime Alphaville so dobili eno leto po nastanku, sprva so se imenovali Forever young. Njihov prvi singel Big in Japan je postal uspešnica in jim odprl pot do svetovne slave. Tudi album Forever Young iz leta 1984 je bil velik uspeh.

Niso znali igrati O njihovih zgodnjih letih je Gold dejal tudi, da nihče od njih ni znal zares igrati instrumenta. Glasba je bila v glavah, vendar so bili odvisni od sintetizatorjev, bobnarskih strojev in podobnih stvari. Oprema so bile v bistvu igrače – najcenejši monofonični sintetizatorji. Kljub priljubljenosti in uspehu v Angliji v 80. letih skupina ni v tem času nikoli nastopila tam v živo.

Po prvih uspešnih letih je skupina doživela več sprememb v zasedbi, od prvotne je v petčlanski skupini le še pevec Marian Gold. V zgodnjih letih so redko nastopali v živo zaradi tehničnih omejitev. »Nismo imeli občutka, da smo dovolj dobri glasbeniki za turnejo. Dandanes ne bi bil problem, ampak takrat je bilo res zapleteno. Nismo se počutili kot izvajalci. Bolje smo se počutili v studiu,« je v enem od intervjujev povedal Gold.

V zadnjih letih so ponovno pritegnili pozornost z izdajo albuma Eternally Yours, ki vključuje 23 skladb v sodelovanju z nemškim filmskim orkestrom Babelsberg ter z lansko kompilacijo Forever! Best of 40 years, ki prinaša 40 remasteriranih skladb. Zanimivost omenjenega albuma je, da so pri izboru skladb na njem sodelovali tudi oboževalci. Skupino sicer že samo na Spotifyju posluša več kot 20 milijonov ljudi na mesec, Forever Young ima več kot 950 milijonov spletnih pretočenj.

Da so še vedno vir navdiha, pove tudi to, da sta David Guetta in Ava Max lani izdala novo različico Forever Young s sodobno produkcijo. Po letu 2003 je zasedba delovala le v sestavi z Goldom ter občasnimi, menjajočimi se glasbeniki. Vmes nekaj časa niso nastopali, pred 15 leti pa so se na velika vrata vrnili na sceno. V dokumentarcu je Gold povedal, da so imeli srečo, ker nikoli niso odrasli.