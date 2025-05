Nemo izvedel novo pesem, gledalci zmedeni: Kaj sploh gledam? (VIDEO)

Potem ko so se v evrovizijskem finalu predstavili vsi tekmovalci , je na oder še enkrat stopil lanskoletni zmagovalec Nemo. Izvedel je svojo novo pesem. Pesem nosi naslov Unexplainable in je avtobiografska.

Njegov nastop pa gledalcev po večini ni navdušil, saj so na družbenih omrežjih delili, kako zelo se dolgočasijo in kako jih nastop ni prepričal.»Kaj sploh gledam?«, »V redu, ampak kaj je to?«, so bili le nekateri izmed komentarjev na X-u.

Prvi nebinarni izvajalec, ki je zmagal na Evroviziji

Švicarski pevec je zmagal na Evroviziji leta 2024 s pesmijo »The Code«. Njegova zmaga je bila zgodovinska, saj je postal prvi nebinarni izvajalec, ki je zmagal na tem tekmovanju. Rojen je bil leta 1999 v švicarskem mestu Biel/Bienne, ki je znano po dvojezičnosti – govori se tako nemško kot francosko, kar je vplivalo tudi na njegovo jezikovno in kulturno raznolikost. Nemo je že v mladih letih pokazal zanimanje za glasbo, učil se je igranja violine, klavirja in bobnov. Pred Evrovizijo je bil v Švici že precej uveljavljen kot glasbenik, znan po rapanju, petju in eksperimentiranju z različnimi glasbenimi zvrstmi. Njegova zmagovalna pesem govori o iskanju in sprejemanju lastne identitete, še posebej nebinarne identitete, kar je bilo močno sporočilo na velikem mednarodnem odru.