Nekoliko disfunkcionalna družina: Bonov bratranec v resnici njegov brat

Bono je bil star 40 let, ko je izvedel, da so mu najbližji vse življenje lagali. Šele ko so Bonovemu očetu leta 2000 odkrili raka, zaradi katerega je eno leto pozneje umrl, mu je ta namreč povedal, da je moški, o katerem je bil frontman ene največjih rockovskih zasedb na svetu prepričan, da je njegov bratranec, pravzaprav njegov polbrat.

Bonov oče Bob Hewson je imel namreč krajše zunajzakonsko razmerje s svakinjo Barbaro, zanosila je in rodila dečka, ki ga je poimenovala Scott. Z Bobom sta se strinjala, da bo dečkov biološki oče ostal skrivnost, resnice nista vedeli niti Bobova žena in Barbarina sestra Iris, ki je umrla pred slabimi 50 leti. Irski glasbenik kljub temu o temni družinski skrivnosti ni želel javno govoriti več kot dve desetletji, šele zdaj je zbral pogum in novinarki zaupal podrobnosti o svojem težavnem odnosu z očetom.

Že desetletja se bori proti lakoti v Afriki. FOTO: Juda Ngwenya/Reuters

»Izjemno rad imam Scotta, pravzaprav je bil zame ves čas bolj brat kot bratranec. Morda res drži, da otroci neke stvari pač čutijo. Tudi Barbara mi je izjemno pri srcu, a zdi se mi, da bi moral vedeti, da nekaj ni v redu, moral bi bolj drezati v očeta. Vedel sem, da je mama zaradi njega nesrečna, čutil sem to, a sem bil tiho. Morda sem to zameril sebi, da nisem zbral poguma in ga soočil z dejstvi, zamero pa projiciral nanj, ne vem,« je dejal Bono in priznal, da je kljub temu hrepenel po očetovi pozornosti, ki mu je v otroštvu zelo manjkala.

»Bilo je tudi nekaj lepih spominov, ne smem mu delati krivice. Tudi glas imam po njem in ljubezen do glasbe, le da je on oboževal opero, ta je nekoliko omilila bolečino v njegovem srcu,« se spominja Bono in dodaja: »Moj oče je imel veliko težav sam s sabo. Pogosto je bil odsoten, a zdaj vem, da je bilo to zato, ker je bilo njegovo srce drugje.« Irski glasbenik je sicer že poleti na britanskem nacionalnem radiu razkril, da ima polbrata, le da je takrat njegovo identiteto zadržal zase.

Iz prijateljstva ljubezen

Čeprav je odrasel v nekoliko disfunkcionalni družini s čustveno odsotnim očetom in v zakonu nesrečno mamo, gre 62-letnemu glasbeniku v ljubezni veliko boljše. Svoji Ali je večno zvestobo obljubil leta 1982, 31. avgusta sta praznovala rubinasto poroko, in čeprav sta bila zelo mlada, ko sta se odločila za ta pomembni korak, ga nista nikoli obžalovala. Ali in Paul David Hewson, kot je Bonovo rojstno ime, sta se spoznala, ko je bilo njemu 12, njej pa 11 let, in nemudoma sta postala prijatelja.

Odrasel je v nekoliko disfunkcionalni družini s čustveno odsotnim očetom in v zakonu nesrečno mamo, a 62-letnemu glasbeniku gre v ljubezni veliko boljše.

Prav prijateljstvo je po Bonovem mnenju ključ do dolgega in srečnega zakona: »Prepričan sem, da prijateljstvo včasih preživi romantično ljubezen. Če ti uspe najti prijatelja in ljubimca v eni osebi, pa je to nekaj čisto posebnega, in to imava z Ali. Neizmerno sem hvaležen in niti za trenutek tega ne jemljem za samoumevno. V trenutku lahko gre vse k vragu, zato sva si na obletnico obljubila, da ne smeva zaj***ti, kar imava.«

40 -letnico poroke sta praznovala Bono in Ali.

Ali in Paul imata štiri otroke, a le Elijah je šel po očetovih stopinjah in postal pevec ter kitarist skupine Inhaler. Zakonca druži tudi strast do aktivizma. Medtem ko se glasbenik v glavnem bori proti aidsu in lakoti v Afriki, je njegova žena, ki se ponaša z diplomo iz sociologije in političnih znanosti, glasna nasprotnica jedrskega orožja, med drugim je sodelovala z mnogimi dobrodelnimi organizacijami, ki so pomagale otrokom, prizadetim v nesreči jedrske elektrarne v Černobilu. Je tudi ustanoviteljica modne znamke oblačil, katere glavno načelo sta trajnost in fair trade, ter linije etične negovalne kozmetike.