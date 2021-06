Nekoč je bila spogledljivka, danes je samostojna

Mlada in uspešna pevka Manca Pirc predstavlja svojo novo skladbo z naslovom Ni treba prav veliko, ki je že dobila videospot. Posvetila jo je staršem, ki so pred kratkim praznovali 25. obletnico poroke, z njo pa nagovarja vse zaljubljene, saj pesem pripoveduje zgodbo o resnični ljubezni in medsebojnem spoštovanju zakoncev, je ravno prav navihana in romantična. Sicer pa je Manca svojim staršem glasbeno presenečenje pripravila že za 20 let poroke. Takrat sta skladbo Vajina pomlad skupaj z bratom Luko odpela v oddaji Slovenski pozdrav. Letos pa sta naredila še korak dlje in staršem pripravila film o njuni ljubezni, vse od začetkov pa do danes, in vanj vključila še njune prijatelje.



»Moram reči, da sta mi oče in mama velik vzor! Njuna ljubezen je preprosta, sta skromna in se razdajata za druge. Družina je zanju vedno na prvem mestu. Pravijo, da so vse vloge, ki jih bomo igrali v življenju, vsi dosežki in vse diplome, ki jih bomo napisali, na koncu vredni zelo malo. Najvišje priznanje, ki ga lahko v življenju prejmeš, je, da si človek. Če nimaš tega, ti vsa izobrazba na svetu ne pomaga. Starši nama z bratom stojijo ob strani že od mladih nog in nama dajejo zgled. Pa ne z besedami, predvsem z dejanji! In za to sva jim iskreno hvaležna. Prav zaradi tega upam, da bom lahko nekoč tudi sama imela takšno razmerje in bom vzor svojim otrokom,« pravi mlada pevka. Pod glasbo in besedilo skladbe se je podpisal Rok Lunaček, s katerim izvrstno sodelujeta že lep čas. »Rok ve, kakšen glasbeni slog mi je všeč in kaj mi vokalno ustreza. Hkrati pa je izjemen prijatelj! Ko sem prišla k njemu z idejo o skladbi, ni dolgo razmišljal, temveč mi je hitro ustvaril čudovito pesem,« razkriva. Pri aranžmaju zanjo pa je z Rokom sodeloval Miha Blažič iz Ansambla Gašperja Kavška, katerega član je tudi Mančin brat Luka. »Miha je odličen glasbenik! Ko sem mu skladbo pokazala, je takoj vedel, v katero smer bi zapeljali celoten aranžma. Iskreno cenim dobre prijatelje ter glasbenike in sem vesela, da imam še vedno povezavo z narodno-zabavno glasbo, saj s fanti iz ansambla velikokrat skupaj zapojemo kakšno pesem,« dodaja Manca, ki je bila nekoč članica ženskega ansambla Spogledljivke. Končni aranžma za njeno skladbo pa je ustvaril Bernhard Hammerlik, s katerim je sodelovala pri svojem prvem nemškem singlu. Morda niste vedeli, pa boste izvedeli zdaj: Manca ima namreč uspešno kariero tudi v Nemčiji.

