TRIO RIBA PLAVA

Nekdanja pevka Tabujev Tina Marinšek se vrača na odre

Nekdanja pevka Tabujev Tina Marinšek se s svojim triom Riba plava vrača na odre, predstavila se bo z novo glasbo in električno kitaro.
Fotografija: Trio Riba plava s Tino Marinšek na čelu FOTOGRAFIJI: Jani Pavlin 
Odpri galerijo
Trio Riba plava s Tino Marinšek na čelu FOTOGRAFIJI: Jani Pavlin 

A. K.
04.09.2025 ob 08:05
A. K.
04.09.2025 ob 08:05

Širša slovenska javnost Tino Marinšek pozna kot nekdanjo pevko Tabujev. Novembra lani je v Siti teatru predstavila album Potovalka, in to je bil njen prvi koncert po devetih letih, zdaj pa se Marinškova s svojim triom Riba plava, v katerem ustvarja skupaj z glasbenikoma Dejanom Slakom in Markom Grubarjem, znova vrača na odre.

Jutri, 5. septembra, bodo nastopili Pri rdeči ostrigi, 12. septembra pa jim bodo ljubitelji dobre glasbe lahko prisluhnili v Orto baru. Nova zasedba, ki je prej štela pet članov, je za Tino povsem novo poglavje.

Tina Marinšek ima novo ljubezen – električno kitaro. 
Tina Marinšek ima novo ljubezen – električno kitaro. 

»Doslej sem bila vedno osredotočena na vokal, a sem se v zadnjih letih spoprijateljila s kitaro. V bistvu sem jo zdaj pošteno zgrabila v roke. V resnici je vse skupaj zame zelo vznemirljivo, in če bi lahko v kakšni skupini igrala le na električno kitaro, bi bila neizmerno srečna,« je iskrena Tina.

Pravi, da jo zdaj preplavlja povsem drugačna trema, saj so njene pesmi v poletnih mesecih dobile nove aranžmaje, nastopi pa bodo bolj rokovski, kot so bili doslej. »Če sem povsem iskrena, lahko rečem, da je to moj nov začetek,« pove. Neumorna glasbenica, ki ves čas ustvarja in je na svoji glasbeni poti deklica za vse, si želi, da bi se s triom podali na klubsko turnejo. »Prva dva koncerta, Pri rdeči ostrigi in v Orto baru, bosta zagotovo bolj surova. Trenutno se mi zdi, da živim samo še za to. Ves čas ustvarjam in se ukvarjam z glasbo,« še pove Marinškova, ki se neizmerno veseli vseh nastopov, ki so pred njimi.

Tisti v Orto baru pa bo zagotovo nekaj posebnega. »Tja sem si želela, ker je ta prostor nekakšno pribežališče glasbenikov. Razmišljam celo o tem, da bi imela tam vsako leto tradicionalni koncert.«

