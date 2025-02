Nekdanja kraljica slovenskih tehnoplesišč pripravlja nova presenečenja

V devetdesetih letih je bila Sendi oziroma Sandra Klemm s pesmijo Nemirna kri nesporna kraljica slovenskih tehnoplesišč. Po vrnitvi na sceno je lansko jesen izdala skladbo v živahnih disko ritmih Vrtiljak, ki je postala prava radijska uspešnica, v tem duhu pa nadaljuje tudi letos. Ob začetku pomladi je v svet poslala pesem z naslovom Kdo smo. »Govori o odnosu med ljudmi. Vsi potrebujemo sočutje, objem in nasmeh. Pesem ni namenjena točno določeni osebi, ampak je namenjena vsem nam, ki živimo v nenehnem stresu. Pomembno se mi zdi, da se ustavimo in vprašamo, kdo sploh smo in kaj želimo sporočati ljudem okoli nas. Vsak od nas ima vsaj enega človeka, na katerega se lahko zanaša, in to daje našemu življenju smisel,« pravi ob izidu skladbe. Sendi je skozi leta postala uveljavljena pevka, priznana jazzistka in iskana učiteljica petja. Konec lanskega leta je na dogodku Reunion v Hali Tivoli nastopila ob boku največjih glasbenih zvezd iz devetdesetih let. Ko smo jo vprašali, kakšni so njeni načrti za prihodnost, nam je zaupala le, da pripravlja več presenečenj.