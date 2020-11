Nekdanja evrovizijka postregla z novo ljubezensko zgodbo

Posnela jo je s Klapo Tić. FOTOGRAFIJE: ARHIV IZVAJALKE

Najpomembneje je, da se ne predate apatiji in še naprej ustvarjate.

Njen glas nam je znan tudi iz priljubljenega šova Zvezde plešejo.

Naša nekdanja evrovizijska predstavnicaje dodobra izkoristila martinovo in tako na svoj god postregla z videospotom za novo skladbo Dajen ti besedu. S Klapo Tić je uspešno festivalsko sezono zakrožila s tretjo nagrado občinstva na letošnjem festivalu Melodije Istre in Kvarnerja, z ustvarjalno ekipo pa ji je pred dnevi uspelo ustvariti videospot, ki je posnet na dveh izjemnih lokacijah.Pomol pri svetilniku Maltempo na otoku Krk je Klapi Tić služil kot scenografija, Martina Majerle pa je kadre posnela v hrvaških Mošćenicah. »Zdelo se mi je, da je to idealna lokacija za snemanje videospota za pesem, ki predstavlja iskreno ljubezensko zaobljubo. Želela sem izpostaviti lepote tega območja, predvsem pa se moram na tem mestu zahvaliti ​, ki nam je odprla vrata zgodovinske plemiške hiše Dešković in nam zagotovila dostop do 900 let starega Rundićevega vodnjaka, kjer smo posneli čudovite posnetke s pogledom na Kvarnerski zaliv in številne slikovite ulice,« še pove Majerletova, ki je pred leti navdušila radijske postaje z retro predelavo uspešnice skupine Kingston Luna nad obalo.Za vizualizacijo romantične glasbene zgodbe je poskrbel kreativni tim krškega Studia Brujo, v sestaviin, vizažistkapa je poskrbela za ličenje. Skladba Dajen ti besedu je delo avtorske ekipein, s katerima je Martina v preteklosti že večkrat uspešno sodelovala.»V času krize v glasbeni industriji je trenutno najpomembneje, da se ne predate apatiji in še naprej ustvarjate. Na ta način delamo uslugo sebi in ljudem okoli nas,« nam še zaupa simpatična Martina.