Nehvaležna bitja na festivalu v San Sebastianu: gre za zgodbo o družini v krizi (FOTO)

Na mednarodnem filmskem festivalu v španskem San Sebastianu se je v glavni tekmovalni program med 16 filmov z vsega sveta uvrstil tudi film Nehvaležna bitja, celovečerni film slovenskega režiserja Olma Omerzuja, ki živi in dela na Češkem. Zgodba pripoveduje o Davidu, ki svoja otroka odpelje na počitnice na Jadransko morje v upanju, da mu bo uspelo ohraniti razpadajočo dvojezično družino.

Olmov celovečerec Družinski film iz leta 2015 je bil razglašen za najboljši film leta po izboru čeških filmskih kritikov.

»Njegova sedemnajstletna hči Klara, ki se spopada z motnjo hranjenja, se tam zaljubi v domačina Denisa. Ko Denisa obtožijo umora, David otroka hitro odpelje nazaj domov. Klarino stanje se hitro poslabša in pristane v bolnišnici. Edino, kar še povezuje njene odtujene starše, je želja, da bi jo rešila. A težki časi zahtevajo težke odločitve,« vsebino filma razkriva Slovenski filmski center (SFC).

Drugič na festivalu

»Nehvaležna bitja je zgodba o družini v krizi, razpeti med krivdo in zanikanjem. V njenem jedru se postavlja vprašanje, kako daleč so starši pripravljeni iti, da bi rešili svojo hčer pred motnjo hranjenja – tudi če to pomeni prestopiti mejo med resnico in lažjo, med skrbjo in manipulacijo. Skozi to intimno dramo film raziskuje, kako odrasli nezavedno projicirajo svoje disfunkcije in nerazrešene težave na otroke, saj se ne zmorejo spoprijeti z lastnimi neuspehi,« je o filmu povedal Omerzu. Kot je dodal, je sodelovanje na tako pomembnem festivalu, in to v glavnem tekmovalnem programu, izjemno priznanje zanj in za vse ustvarjalce, ki so sodelovali pri nastajanju filma. »Leta 2015 sem na istem festivalu v tekmovalni sekciji prvih in drugih filmov premierno predstavil Družinski film, ki je nato doživel zelo uspešno mednarodno pot. Zato se premiere Nehvaležnih bitij v San Sebastianu res iskreno veselim,« je dodal.

Film je nastal s podporo Češkega fonda za kinematografijo in Južnomoravskega filmskega fonda, Slovenskega filmskega centra in Viba filma, Poljskega filmskega inštituta, Slovaškega filmskega fonda, Hrvaškega filmskega centra, Francoskega centra za kinematografijo ter regije Plzen. Nastopajo Barry Ward, Dexter Franc, Antonín Chmela, Barbora Bobuľová, pa tudi slovenski igralec Timon Šturbej. Zadnji je povedal: »Uvrstitev našega filma v glavni tekmovalni program festivala v San Sebastianu je čast in privilegij, ki presega zgolj osebno zadovoljstvo, saj pomeni priložnost za srečanje z najvidnejši filmski glasovi našega časa. Vesel sem izkušnje snemanja na Češkem in srečanja z Olmom, ki je nalezljivo predan svojemu delu in filmu nasploh.«

Na dopustu se vse še bolj zaplete. FOTO: Endorfilm

Zgodba se odvija na Jadranskem morju. FOTO: Endorfilm

Režiser Olmo Omerzu pravi, da je sodelovanje na tako pomembnem festivalu izjemno priznanje. FOTO: Martin Douba

Olmo Omerzu je študij filmske režije končal na fakulteti FAMU v Pragi, kjer je diplomiral s svojim prvim celovečercem Mlada noč. Film je bil leta 2012 premierno prikazan na Berlinalu. Njegov drugi celovečerec Družinski film iz leta 2015 je bil razglašen za najboljši film leta po izboru čeških filmskih kritikov, prejel je tudi nagrado za najboljši umetniški prispevek na mednarodnem filmskem festivalu v Tokiu in vesno za najboljši scenarij na 19. festivalu slovenskega filma v Portorožu. Za Zimske muhe (2018) je prejel nagrado za najboljšo režijo na festivalu v Karlovih Varih in vesno za najboljšo manjšinsko koprodukcijo. Atlas ptic (2021) je bil premierno ravno tako prikazan v tekmovalnem programu festivala v Karlovih Varih, še pojasnjuje SFC.