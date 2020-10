Ne zgodi se pogosto: slovenska zmaga na hrvaškem festivalu

Nagrajeni Goran Šarac FOTO: Osebni arhiv

Glasbenikje na tradicionalnem vsakoletnem hrvaškem festivalu Melodije Istre in Kvarnerja s svojo skladbo Fala ti ča si blizu premagal konkurenco in osvojil prvo nagrado občinstva. Pesem je zapel mladi, avtor teksta pa jeNa mladega pevca je Šarca opozoril makedonski avtor, ki je med drugim avtor hitovin dolgoletni Šarčev kolega.Na youtubu je naletel na posnetek, v katerem Grubica poje eno od pesmi Proeskega, s čimer ga je navdušil. Začela sta sodelovati in napisal mu je skladbo Još si u krvi. Ker ga v nekaterih stvareh spominja na pokojnega pevca, je nanj opozoril Šarca. Tudi on je začel sodelovati z Grubico in prva skladba je osvojila nagrado publike.Skladba je sicer ljubezenska, ki na svež način združuje najbolj žlahtno tradicijo dalmatinskega melosa s Tedijevo izvedbo, poleg tega ima primesi sodobnega glasbenega izraza in prav ta kombinacija skladbi daje svoj pečat in čar. Sicer pa tako avtor kot izvajalec upata, da bo nagrajena skladba naletela na dober odziv tudi v Sloveniji, ki si jo Grubica želi osvojiti. Morda bo za slovensko občinstvo zapel tudi v slovenskem jeziku, in če bo, bo vsekakor zanimivo videti, kako se bo odrezal. Proeski je namreč v slovenščini zapel zares vrhunsko in s to izvedbo še danes navdušuje.