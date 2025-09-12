ŠPICAFEST

Ne zamudite dvodnevnega glasbenega festivala ob zaključku poletja

Vstop je prost.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Marko Feist 
Fotografija je simbolična. FOTO: Marko Feist 

S. N.
12.09.2025 ob 17:07
12.09.2025 ob 17:08
S. N.
12.09.2025 ob 17:07
12.09.2025 ob 17:08

Jutri se začne ŠPICAFEST – dvodnevni glasbeni festival na Špici v Ljubljani. V petek, 12. septembra, bo večer v znamenju elektronskih ritmov z DJ Florett in Zidanetom (Frekvenca).

V soboto, 13. septembra, pa sledi večer odličnih koncertov z zasedbama Plejade in Koala Voice, ki letos praznujejo 15. obletnico in bodo na odru predstavili tudi svoj zadnji album Auf Wiedersehen.

Glasba, energija in dobra družba – vse to na Špici v Ljubljani. Vstop je prost.

Več o festivalu si lahko preberite tukaj.

 

 

Več iz te teme:

koncert festival glasba Slovenija Ljubljana Špicafest

