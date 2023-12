Ne veste, kje se zabavati te dni? Dobrepolje bo polno dobre volje

Konec leta prinaša odlične zabave in tako bo tudi v Predstugah v Dobrepoljski dolini, na prvem tradicionalnem Dobrepolje dobre volje festu, družinskem festivalu, ki bo 29. in 30. decembra ponudil prekaljene mojstre zabave. V ogrevanem šotoru se bo zvrstilo lepo število glasbenih zvezd, vsaj tako atraktiven bo tudi sobotni otroški živžav, za jedačo in pijačo bo poskrbljeno, pa tudi z brezplačnim parkiranjem ob prizorišču ne bo težav.

V petek bo zbrane zabaval Luka Basi, z vedno odlično hrvaško pevko Danijelo bosta zagotovo zapela tudi kakšen duet. Polkaholiki bodo poskrbeli za noro zabavo in da se bodo Lučke tudi dobro slišale, ne le videle, Til Čeh in Petelini pa za to, da bodo obiskovalci Dobrepolje zares zapustili dobre volje.

V soboto pa bo čas za družinsko veselje. Čuki bodo posebno za to priložnost izvedli pravi TA-TA TRAKTOR žur, za najmlajše obiskovalce pa pridejo tudi Ribič Pepe, Trkaj z Repki, Vila Eksena s superjunaki, pa še kakšen gost presenečenja se bo našel.