Ne levo ne desno: polko sta posnela voditelj in harmonikar

Darko Žvižej in Bojan Lugarič s svojim humorjem kot Pepi in Mihač na Televiziji Celje razveseljujeta staro in mlado že četrt stoletja. Dolgoletna prijatelja sta tokrat v novi skladbi pod drobnogled vzela volitve. Naslov zanimive polke je Ne levo ne desno, tako besedilo kot melodija zanjo pa sta delo priznanega glasbenika Tonija Sotoška.

Pepi in Mihač se torej podajata na volitve na svoj način in s hudomušno skladbo, ko smo tik pred drugim krogom predsedniških, v nadaljevanju pa se bodo odvile še lokalne. »Ne levo ne desno se vozim po Sloveniji in gledam na'okol, plakatov kup ob cest visi, vsi pros'jo: dej me vol'! Težko dohajam, tol'k jih je, je d'narja pač dovolj, obljube berem in laži, sem skor' imel karambol!« se glasi delček besedila skladbe, ki ji sledi refren, v katerem vsem polagata na srce, naj se tudi politiki učijo iz zdrave kmečke pameti.