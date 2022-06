Ne boste verjeli, zakaj so prepovedali risanko (FOTO)

Pred pol leta se je zdelo, da emiratska kinematografija začenja novo poglavje. Bolj strpno, z manj cenzure in izrezovanja filmskih prizorov, ki bi s svojo »neprimernostjo ali nemoralnostjo« lahko razžalili bolj občutljive, saj so iz urada medijskega regulatorja pri spornejših filmih napovedali (namesto cenzure) uvedbo nove starostne kategorije 21+.

Risanka se nekaterim državam zdi pohujšljiva, sporen je poljub.

A očitno ta obstaja le na papirju, saj so države Bližnjega vzhoda, vključno z Združenimi arabskimi emirati, zatem že trem filmom prižgale rdečo luč. Sprva Spielbergovemu muzikalu Zgodba z Zahodne strani zaradi transseksualnega lika Anybodys, ki ga povrhu igra binarno usmerjeni Iris Menas. Aprila je taista usoda doletela stripovsko uspešnico Doktor Strange v multivesolju norosti, menda zaradi istospolno usmerjenega lika Americe Chavez.

Zdaj pa so v skupaj že 14 državah, večinoma z Bližnjega vzhoda, presodili, da je tudi najnovejša Disneyjeva risanka Kozmoblisk (Lightyear) preveč pohujšljiva in amoralna za tamkajšnje obiskovalce kinematografov. Razlog? Poljub med (animiranima) ženskima likoma.

Priljubljena in skrajno uspešna animirana franšiza Svet igrač, ki jo kujejo v animacijskem studiu Pixar – ta je del domišljijske filmske družine Walta Disneyja –, je postregla z novo poslastico. Na velikem platnu so namreč oživele dogodivščine vsem dobro znanega lika Kozmobliska, a so ustvarjalci šli pri teh za nekatere okuse očitno predaleč.

Cenzura je doletela tudi Doktorja Strangea.

Kozmobliskova prijateljica, vesoljska rangerka Alisha, se namreč poroči s svojo partnerico, sodu pa je izbil dno njun sicer le bežni poljub v enem prizoru. Zaradi slednjega je Savdska Arabija nemudoma prepovedala predvajanje risanke v tamkajšnjih kinematografih, nekoliko bolj liberalni Emirati pa so sklenili, da bo risanka prišla do njihovih gledalcev, a le če pri Disneyju izrežejo sporni poljub.

A ker jim niso želeli ugoditi, so iz tamkajšnjega urada medijskega regulatorja le tri dni pred načrtovano premiero (ta bi morala biti včeraj) sporočili, da filma »zaradi kršenja državnih standardov medijskih vsebin« v njihovih kinih ne bo.

Risanko so prepovedali že v več državah, med temi so Savdska Arabija, Združeni arabski emirati, Bahrajn, Kuvajt, Egipt, Oman, Libanon in Katar, na svoj račun ne bodo prišli niti ljubitelji risank v Maleziji in Indoneziji. Temu pa bodo najverjetneje sledili na Kitajskem, kjer so že zahtevali izrez poljuba in bili zavrnjeni.

14 držav je že prepovedalo predvajanje.

»Ničesar ne bomo izrezovali, še posebno pa ne nekaj tako pomembnega, kot je prikaz ljubečega odnosa, ki Kozmoblisku razodene, kaj mu v življenju manjka,« je odločna producentka Galyn Susman.