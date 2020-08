Navdihnila so ga osemdeseta (VIDEO)

Glavno vlogo v videospotu, ki si ga lahko ogledate spodaj, je prevzel Mr. Bananko, ki Tomosa že dlje spremlja na njegovih nastopih. FOTO: YOUTUBE

Rap sem uporabil kot orodje, s katerim lahko sčistim dušo.

Po pesmih, ki so nekoliko pesimistično in temno opisovale realnost, se je raperv novi skladbi odločil za zasuk tematike. Gruv za muv, kot se nenavadno imenuje, namreč napoveduje optimistično in svetlo plat prihajajočega albuma. Ta naj bi izšel šele prihodnje leto, a Tomos že pridno dela in pripravlja poslušalce na svoj drugačni jaz. Idejo za skladbo sta s producentomnašla v osemdesetih letih, ta pa budi budi željo po plesu.Raperjev, ki bi na sceni ali še bolj medijsko izstopali, v Sloveniji ni veliko, a se je Tomos kljub temu odločil za to zvrst. »Vedno sem bil bolj zadržan. Ko sem prvič slišal zainpri enajstih letih, sem ugotovil, da je hip hop kultura tista, v katero spadam. Rap sem uporabil kot orodje, s katerim lahko sčistim dušo. Mikrofon je vedno moj najboljši poslušalec. Ko sem začel ustvarjati, sem bil edini na osnovni šoli, ki je poslušal rap. Danes je ta glasba dosti bolj komercialno izpostavljena, z dosti novimi oblikami,« pravi.Tako kot svoje umetniško ime si tudi za pesmi rad izbere nenavadna imena oziroma naslove. Gruv za muv je takšen, še posebno v slovenski različici pisanja. »Dosti sem premišljeval, kakšen naslov izbrati. Vedno, ko sem ga poslušal, me je spravil v gibanje in evo, skladba ima dejansko gruv za muv,« pojasni. Pesem govori o pozitivni osebi, ki uživa življenje. Besedilo sta napisala z, pri refrenu jima je pomagal. Avtorja glasbe sta producentin. Videospot je posnela produkcija Production Lair.Zanimiv je tudi naslov prihajajočega albuma Angeli in demoni. »Nima povezave z romanom, je pa film med mojimi najljubšimi. Album je ogledalo mojega razpoloženja. Včasih me obdajajo angeli, včasih demoni. Sta dve plati, s katerimi se vsi soočamo v sodobnem svetu. Štirje singli Povej mi, Demon v meni, Amore in Angeli in demoni so že izdani. Predstavljajo temno plat albuma,« še doda. Te dni je raper v Bohinjski Bistrici, kjer koristi vavčerje z ekipo in prijatelji.»Na trenutno situacijo gledam zelo pozitivno. Žalostno, da se je moral na svetu zgoditi koronavirus, da spoznamo, kako lepo je dopustovati tudi na slovenskih tleh,« meni.