Navdihnila jih je resnična zgodba

Avtorji in izvajalci pesmi Draga moja, Vsaj malo ter Ljubim, ki so že nastopili tudi v Silvestrskem pozdravu in Pri Črnem Petru, predstavljajo novo pesem in video, ki ga je skoraj odpihnilo. Simpatični Kvartet Pušeljc iz okolice Celja, ki od leta 2016 osvaja Slovenijo s prepoznavnim štiriglasnim petjem ob kitari, predstavlja novo avtorsko pesem.



»Zate je naša šesta skladba, navdihnila pa jo je resnična zgodba. Kitarist Dado je besedilo napisal, ko se je zaljubil v svojo Evelino. A ko smo posneli prvo verzijo, se nam je zdelo, da v njej nekaj manjka. Kar nekaj časa smo razmišljali, kako to popraviti, in pilili zvok, tisto nekaj pa je na koncu odlično zapolnil violončelo, ki ga je odigrala Anja K. Ravnikar,« o novi pesmi povedo David, Blaž, Gregor in Sebastijan.



Kot je pri Pušeljcu že v navadi, je izid skladbe pospremil tudi video. Še preden so pesem končali, so producentu Igorju Pečolerju naročili, da hočejo zanjo najboljši videospot, kar jih je naredil, a jih je ustavil, da želi najprej poslušati, kaj so posneli. Ko pa je slišal prvo verzijo, je bil takoj za akcijo. Režijo je prevzel David Belina, njun scenarij pa je zahteval kar tri naporne snemalne dneve. Prva dva so preživeli na idilični lokaciji Vile Široko v Šoštanju, tretjega pa v Simonovem zalivu v Izoli.



»Časovnica se je podrla že prvi dan. Ker se zgodba dogaja ponoči, smo okoli 30 statistov in igralcev naročili za ob osmih in jim obljubili, da bomo delo zagotovo končali do polnoči. Kadre s statisti smo potem snemali do treh zjutraj, z glavnima igralcema še dlje, režiser pa ni hotel nikogar spustiti domov. Vmes je bilo zato že nekaj slabe volje, a smo vse uredili,« povedo fantje in nadaljujejo: »Tretji dan smo prišli v Simonov zaliv ob treh zjutraj. Ravno ko smo začeli delati, pa se je ulilo kot iz škafa in začelo še močno pihati. Vseeno smo vztrajali, saj je bila scena tako ali tako nočna in sonca nismo potrebovali, dež pa je na koncu le prispeval k dodatni dramatičnosti. Snemalcu Igorju so trije asistenti ves čas držali nad glavo pet metrov dolgo folijo, najbolj pa sta trpela glavna igralca, Sara in Domen, ki smo ju oblečena v poletna oblačila polegli v morsko plitvino, medtem ko je deževalo in pihalo.«