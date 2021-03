Natečaj, mladi hiphoperji, pozor

Mladi Rapetek 2021 je mladinski natečaj s področja hip hop kulture.

let zapored že društvo Kapa organizira mladinski natečaj Mladi Rapetek za osnovnošolce od 5. razreda ter srednješolce.

Do 19. aprila Društvo Kapa še sprejema prijave na natečaj Mladi Rapetek. Natečaj sicer izhaja iz koncertnega cikla Rapetek – edinega rednega mesečnega hip hop dogodka v Sloveniji, s katerim Društvo Kapa v ljubljanskem klubu Gala hala že osemnajsto leto zagotavlja kakovosten koncertni in DJ-program.Njegov cilj je spodbujanje jezikovne, glasbene, likovne in plesne ustvarjalnosti, s sodelovanjem pa bodo mladi pridobili nove spretnosti izražanja, veščine nastopanja, soustvarjali bodo z vrstniki ter skozi prakso spoznavali hip hop kulturo.Mladi lahko sodelujejo v eni izmed razpisanih kategorij: rapanje, beatbox, DJ-anje, ustvarjanje beatov, ples, grafitiranje.