Natalija si je našla Korenjake

let je Natalija Verboten že na sceni.

Do refrena med nočno vožnjo

Fantje so se med snemanjem prevažali s kombijem VW bus T1, letnik 1962, ona pa je uživala v VW hrošču 1303 cabrio iz leta 1975.

Natalija in Rosa

Vsi poznamo Oktoberfest, pa ne samo tistega v nemškem Münchnu, ki se odvija kar teden dni, ampak različice tega največjega praznika piva, glasbe in vsesplošnega veselja pripravljajo tudi v naših krajih. No, seveda letos čas za veseljačenje ni niti primeren niti dovoljen, a glasbeniki se ne dajo motiti in ustvarjajo za takrat, ko bomo spet vsaj približno tako sproščeni in željni zabave, kot smo bili še v začetku letošnjega leta, in bodo tudi razmere to dovoljevale.V resnici pa je Oktoberfest, spevno in energično skladbo, ustvaril prekaljeni glasbeniks svojo ekipo, ki je tudi producent. Zato ni čudno, da je to še ena tistih skladb, ki gredo zlahka v uho in si jo bodo mnogi požvižgavali tudi v avtu.No, zanimivo je, da je tudi Domen priznal, da se mu je refren porodil med nočno vožnjo z enega od nastopov, ko je še bil pod vtisom dobre zabave, ki so jo ustvarili z njegovim bendom in publiko. Ko pa ga je poklicala, da bi potrebovala »žurersko polko za himno Oktoberfestu«, je dodal le še kitico in nova skladba je bila rojena. Pri tem je k sodelovanju pritegnil fante, ki jih poznamo pod imenom Mladi Korenjaki.Gre za narodno-zabavni ansambel oziroma kvintet mladih, nadarjenih glasbenikov s Kozjanskega, v tujini bolj poznan pod imenom Die Jungen Helden, njihov trobentarje poskrbel za aranžma. Natalija in Mladi Korenjaki so se odlično ujeli, zato je bilo tudi snemanje videospota za Oktoberfest zabavno. Fantje so se namreč prevažali s kombijem VW bus T1, letnik 1962, ona pa je uživala v VW hrošču 1303 cabrio iz leta 1975.Sicer pa je Natalija, ki je na glasbeni sceni dejavna že 27 let, z Domnom Kumrom in Mladimi Korenjaki že sodelovala, saj so poleti priredili Kumrovo skladbo Tvoja mama ter Noro se ujameva. Z Modrijani je posnela valček Spomni se, zpa rockersko obarvano pop skladbo Strup. Pred več kot četrt stoletja je tudi sama začela glasbeno pot v narodno-zabavni glasbi, pela je namreč pri Ansamblu Rosa.