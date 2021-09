Natalija od ganjenosti zajokala

Pesem je izjemno čustvena, ganljiva in očitno smo vsi začutili, da je prava za ustvarjanje spominov.

Pevkaje pred dnevi izdala balado in videospot z naslovom Me še ljubiš. Prvič je sodelovala z zakoncemaje napisal glasbo,besedilo. Prav tako je prvič v skoraj tridesetih letih kariere videospot posnela kar z dvema oziroma tremi člani družine. Starejši par igrata njen očein njegova dolgoletna partnerica, mlajši parček pa Natalijin najmlajši sin 6-letni sin, ki se mu je pridružila deklica, doma iz hrvaške vasice Filipana v Istri, kjer je bil spot posnet.»Snemali smo na idiličnem posestvu Ville Arkaim in moram poudariti, da bivanje tam resnično predstavlja popolno regeneracijo za telo in duha. Tamkajšnji park se razprostira na skoraj 24 tisoč kvadratnih metrih, vse pa je urejeno po načelih feng šuja,« navaja Natalija. »Na snemanju je vse teklo kot namazano, med čakanjem na ustrezno svetlobo za kadre so fantje igrali namizni tenis,« dodaja. Družina je za to nepozabno izkušnjo zelo hvaležna, pravi pevka.»Z leti se mi starejši vedno bolj zavedamo minljivosti in tudi tega, da je sproti, takrat ko je možno, ko smo zdravi, ko imamo čas, ne nazadnje ko se lahko družimo, to treba izkoristiti, se družiti s svojimi najbližjimi, ustvarjati in ceniti te trenutke, biti zanje hvaležni, saj se lahko to čez noč popolnoma spremeni. Zato sem tokrat naredila izjemo, doslej namreč nisem želela preveč izpostavljati družine, saj je ta pesem zanjo zelo posebna že od samega začetka. Je izjemno čustvena, ganljiva in očitno smo vsi začutili, da je prava za ustvarjanje spominov, ki bodo večno tu, tudi v videoobliki,« pravi. Pevka dodaja, da sta ji prav ta pesem in video, ki je delo ekipe Neo Visuals, najljubša.»Ko sem jo prvič slišala, sem od ganjenosti zajokala, in vedno znova mi, ko jo poslušam ali pojem, vzbudi najmočnejša čustva in prikliče v oči solze sreče, radosti, veselja in hvaležnosti, ki jo čutim v življenju,« nam je povedala. Na današnji dan Natalija in njen možpraznujeta trinajsto obletnico poroke in Dejanov 40. rojstni dan. »Danes bomo imeli praznično kosilo prav tam, kjer sva se poročila, malo bomo nazdravili,« razkriva glasbenica, hvaležna, da naročila v spletni trgovini Natalijin kotiček za izdelke iz kolekcije Sivka pridno prihajajo.»Ponudbo iz meseca v mesec pridno širimo, vesela sem odličnega odziva in zadovoljstva strank z našimi unikatnimi izdelki s sivko. V kratkem času smo pridobili že kar nekaj rednih strank in na tem bomo delali tudi v prihodnje.« V sredo pa bo za družino še en pomemben dan, medtem ko gre pevkin starejši sinv 6. razred osnovne šole, gre Oskar, ki je zaigral v maminem videospotu, v prvega.»Oba se veselita šole, Oskar še posebno, k čemur je pripomogel veliki starejši brat, ki že od nekdaj rad hodi v šolo, zanima ga ogromno stvari, je zelo radoveden, vedoželjen, rad je v družbi sošolcev, podobno je tudi z Oskarjem.Pozna že sošolce, razredničarko in učiteljico, ki ga bosta učili. Pozna vse številke, črke, malo že računa, naučili smo ga, kolikor je sam želel. Komaj čaka, da bo napočil prvi šolski dan,« se pevka veseli novih izzivov.