Natalija, Domen in Mladi korenjaki združili moči (VIDEO)

Pesem Tvoja mama, ki sta joinv zabavnih ritmih posnela pred sedmimi leti, je v teh dneh dobila nov, narodno-zabavni zven, za katerega so poskrbeli Mladi korenjaki. Slednje sta pevca povabila k sodelovanju, ker menita, da so eden boljših mladih ansamblov, ki so na sceni od leta 2006, v tem času pa so opravili ogromno nastopov v živo in si pridobili veliko studijske kilometrine.Tako je po novem mogoče skladbo Tvoja mama slišati tudi v narodno-zabavnem zvenu in z nepogrešljivim vokalom Natalije Verboten ter Domna Kumra, za aranžma pa je poskrbel. Videospot so posneli v hiši vin Vračko, kjer so s snemalno ekipo pod vodstvomiz podjetja Bumerang inpreživeli sproščen dan, poln smeha, manjkali pa nista niti dobra kapljica in okusna hrana. Mladi korenjaki so dejali, da so v snemanju zelo uživali in da bodo z Domnom in Natalijo z veseljem še kdaj sodelovali. Da sta v zadnjem času z Domnom preživela skupaj veliko časa, je priznala tudi Natalija, med snemanjem videospota pa mu je večkrat obrisala znoj.»Na dan, ko smo snemali, je bilo izjemno soparno, in da se ne bi preveč svetil, sem mu občasno sama pobrisala pot s čela, kar mi ni bilo prav nič težko,« je dejala Verbotnova. »V izolaciji smo imeli dovolj časa za razmišljanje, kaj bi še lahko naredili novega, pa sem se domislil, da bi z Natalijo to pesem posnela še enkrat. Tokrat v narodno-zabavni preobleki, v sodelovanju z mladim, odličnim kvintetom Mladi korenjaki. Takoj je bila za,« pove Domen.Tako je ta navihana energična skladba dobila nove poslušalce. Zanimivo je, da je besedilo ustvarila nekdanja power dancerka, Domen pa je pesem posnel v svojem profesionalnem glasbenem studiu, kjer je bilo vzdušje zelo zabavno.