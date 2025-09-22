  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje
Enigmatika

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

LEGENDA SLOVENSKEGA TEHNA

Nastop, kot ga še ni bilo: Uroš Umek v Križankah združil tehno in klasiko

Uroš Umek je v Križankah združil tehno in klasiko s Simfoničnim orkestrom Cantabile.
Red Bull Symphonic je izpolnil dvajsetletne želje Umeka in slovenskih raverjev, da enkrat tudi pri nas doživimo koncert elektronske glasbe z velikim klasičnim orkestrom. FOTO: Nejc Ferjan 

Red Bull Symphonic je izpolnil dvajsetletne želje Umeka in slovenskih raverjev, da enkrat tudi pri nas doživimo koncert elektronske glasbe z velikim klasičnim orkestrom. FOTO: Nejc Ferjan 

Vrhunec večera je bila orkestralna tehno izvedba Ni panike z Masayah, Umekom, simfoniki in Abelom na električni violini. FOTO: Siniša Kanižaj 

Vrhunec večera je bila orkestralna tehno izvedba Ni panike z Masayah, Umekom, simfoniki in Abelom na električni violini. FOTO: Siniša Kanižaj 

Vodja orkestra Cantabile Marjan Grdadolnik, Umek, aranžer Abel Modic in tri od štirih gostij presenečenja: Masayah, Gaja Prestor in Raiven FOTO:  Siniša Kanižaj 

Vodja orkestra Cantabile Marjan Grdadolnik, Umek, aranžer Abel Modic in tri od štirih gostij presenečenja: Masayah, Gaja Prestor in Raiven FOTO:  Siniša Kanižaj 

Žena Senka je njegova največja oboževalka in podpornica. FOTO: Mediaspeed.net

Žena Senka je njegova največja oboževalka in podpornica. FOTO: Mediaspeed.net

Red Bull Symphonic je izpolnil dvajsetletne želje Umeka in slovenskih raverjev, da enkrat tudi pri nas doživimo koncert elektronske glasbe z velikim klasičnim orkestrom. FOTO: Nejc Ferjan 
Vrhunec večera je bila orkestralna tehno izvedba Ni panike z Masayah, Umekom, simfoniki in Abelom na električni violini. FOTO: Siniša Kanižaj 
Vodja orkestra Cantabile Marjan Grdadolnik, Umek, aranžer Abel Modic in tri od štirih gostij presenečenja: Masayah, Gaja Prestor in Raiven FOTO:  Siniša Kanižaj 
Žena Senka je njegova največja oboževalka in podpornica. FOTO: Mediaspeed.net
S. N.
 22. 9. 2025 | 18:22
A+A-

Legenda slovenskega tehna DJ Umek je združil moči s Simfoničnim orkestrom Cantabile na prvem Red Bull Symphonic dogodku v Sloveniji. Bistvo koncertov Red Bull Symphonic je spajanje klasike z drugimi žanri – od hip hopa v ZDA do amapiana v Južni Afriki.

Slovenski je bil poseben v tem, da je prvič v tej seriji združil tehno in klasiko, vmes pa se je vse skupaj odpeljalo še v hip hop in rock. Umek in simfonični orkester Cantabile so se dela lotili z izbiro 50 skladb, izbor oklestili na 10 klasik, Umek je vse skupaj v studiu razcefral in po svoje zložil nazaj, potem pa je Abel Modic pripravil aranžmaje za orkester. »Pol leta dela za uro in pol tega nepozabnega viharja. Nisem čustven človek, na odru pa sem bil zelo,« je po ekskluzivnem koncertu, ki ni bil posnet in ne bo ponovljen, povedal Umek.

Vrhunec večera je bila orkestralna tehno izvedba Ni panike z Masayah, Umekom, simfoniki in Abelom na električni violini. FOTO: Siniša Kanižaj 
Vrhunec večera je bila orkestralna tehno izvedba Ni panike z Masayah, Umekom, simfoniki in Abelom na električni violini. FOTO: Siniša Kanižaj 
Vodja orkestra Cantabile Marjan Grdadolnik, Umek, aranžer Abel Modic in tri od štirih gostij presenečenja: Masayah, Gaja Prestor in Raiven FOTO:  Siniša Kanižaj 
Vodja orkestra Cantabile Marjan Grdadolnik, Umek, aranžer Abel Modic in tri od štirih gostij presenečenja: Masayah, Gaja Prestor in Raiven FOTO:  Siniša Kanižaj 

Če ste ta projekt spregledali, ste ga zato, ker je vstopnic zmanjkalo v 17 dneh.

Vabilo na zabavo ob Umekovem abrahamu 

Glasbeniki so občinstvo po uvodnih klasikah (uvertura v Carmen, Habanera, Štirje letni časi) popeljali čez 50 let elektronske glasbe (Oxygene, Strings of Life, Knights of the Jaguar, Cafe del mar ...) in Umekov opus (Hablando, Carbon Occasions, Pravim haos, Vibrancy idr.), ob naelektrenem violinistu Abelu (Saltwater) pa so kot gostje presenečenja nastopile še Gaja Prestor (Rui Da Silva – Touch me), Raiven (Losing My Religion), Masayah (Ni panike) in še vedno izjemna Mina Špiler (Posing As Me). Simfonični rave je za piko na i zaključil Umekov DJ-set, za slovo pa se je na ekranih pojavilo vabilo na zabavo ob Umekovem abrahamu naslednjega oktobra.

Kaj pripravlja za to priložnost, bomo še izvedeli.

Žena Senka je njegova največja oboževalka in podpornica. FOTO: Mediaspeed.net
Žena Senka je njegova največja oboževalka in podpornica. FOTO: Mediaspeed.net

Več iz teme

DJ UmekkoncertglasbanastopglasbenikzabavaKrižankekulturaabraham
ZADNJE NOVICE
19:19
Bulvar  |  Domači trači
BARVITO

Klakočar Zupančič spet razburila s svojim videzom, poglejte, kaj si je privoščila tokrat (FOTO)

Predsednica Državnega zbora je ljubiteljica živahnih barv in vpadljivih kosov.
22. 9. 2025 | 19:19
19:00
Bulvar  |  Domači trači
PODKAST SLOVENSKIH NOVIC

Boštjan Romih iskreno v ŠOKkastu: To je bil verjetno najtežji govor v mojem življenju (VIDEO)

Boštjana Romiha boste spoznali v popolnoma novi luči, saj se po vseh življenjskih izzivih podaja še na gledališke odre.
22. 9. 2025 | 19:00
19:00
Nedeljske novice
BULVAR

Vrtnica brez trnja med grajskimi sobanami

Pia Kladnik se ljubiteljsko ukvarja z glasbo, ki jo spremlja od mladih nog.
22. 9. 2025 | 19:00
18:39
Ona  |  Astro
DUHOVNI NASVET

Poiščite svoj kotiček miru, to bo kraj, kjer si napolnite baterije

Pustite si biti svobodni in sproščeni.
22. 9. 2025 | 18:39
18:35
Bizarno
OTROCI POD STALNIM PRITISKOM

Enajstletnik hospitaliziran zaradi domače naloge, reševal jo je 14 ur brez predaha

Primer odprl problematiko šolanja na Kitajskem.
22. 9. 2025 | 18:35
18:27
Kronika  |  Doma
TRČILO VEČ VOZIL

Groza v Sv. Antonu: tovornjak trčil v hišo, poškodovanih pet oseb

V nesreči je bila udeležena še voznica osebnega vozila, ki je takrat pripeljala nasproti.
22. 9. 2025 | 18:27

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Zavarovanje

Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

»Čist zrak je osnovna dobrina, brez katere ne moremo«

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
DODATNO ZAVAROVANJE

Več kot 7.600 podjetij ve, da plača ni več dovolj. Kaj pa vaše?

Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
22. 9. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Zaposleni so pod večjim pritiskom, večja je negotovost

Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
3. 9. 2025 | 15:16
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Ona  |  Svetovalnica
WINDOWS

Licenca za vrhunski paket, ki nikoli ne poteče

Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
18. 9. 2025 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kako najhitreje do poslovnega kredita?

Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 09:07
Promo
Ona  |  Svetovalnica
KLIMATSKA NAPRAVA

Končno udobje brez hrupa

Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
19. 9. 2025 | 12:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Dogodek

Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 13:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
Promo
Ona  |  Izlet
NAMIG ZA IZLET

Brezmejna zabava v Novi Gorici tudi z Magnificom

Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
Promo
Ona  |  Svetovalnica
SKLEPI

Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
16. 9. 2025 | 12:49
Promo
Novice  |  Slovenija
GIBANJE

V sredo bo vsa Slovenija ob 10.30 prekinila delo

Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice16. 9. 2025 | 15:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako lahko vaše podjetje prihrani več kot 300 evrov na leto za elektriko?

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 07:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Intervju

Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla»

Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 12:07
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
BIVANJE

Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
15. 9. 2025 | 11:26
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Zima v tonih 9. Zimskega festivala

Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
SI-ALARM

Testiranje sistema SI-ALARM: 27. septembra boste prejeli opozorilno sporočilo

Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Preverite svoj prihranek

Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
18. 9. 2025 | 10:25
Promo
Ona  |  Svetovalnica
TALNE OBLOGE

Katera talna obloga je prava za vaš dom?

Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
22. 9. 2025 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 10:08
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
15. 9. 2025 | 08:39
Promo
Ona  |  Stil
AVTOMOBILIZEM

Kako prihraniti pri gorivu?

V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:23
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki