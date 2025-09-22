Nastop, kot ga še ni bilo: Uroš Umek v Križankah združil tehno in klasiko

Legenda slovenskega tehna DJ Umek je združil moči s Simfoničnim orkestrom Cantabile na prvem Red Bull Symphonic dogodku v Sloveniji. Bistvo koncertov Red Bull Symphonic je spajanje klasike z drugimi žanri – od hip hopa v ZDA do amapiana v Južni Afriki.

Slovenski je bil poseben v tem, da je prvič v tej seriji združil tehno in klasiko, vmes pa se je vse skupaj odpeljalo še v hip hop in rock. Umek in simfonični orkester Cantabile so se dela lotili z izbiro 50 skladb, izbor oklestili na 10 klasik, Umek je vse skupaj v studiu razcefral in po svoje zložil nazaj, potem pa je Abel Modic pripravil aranžmaje za orkester. »Pol leta dela za uro in pol tega nepozabnega viharja. Nisem čustven človek, na odru pa sem bil zelo,« je po ekskluzivnem koncertu, ki ni bil posnet in ne bo ponovljen, povedal Umek.

Vrhunec večera je bila orkestralna tehno izvedba Ni panike z Masayah, Umekom, simfoniki in Abelom na električni violini. FOTO: Siniša Kanižaj

Vodja orkestra Cantabile Marjan Grdadolnik, Umek, aranžer Abel Modic in tri od štirih gostij presenečenja: Masayah, Gaja Prestor in Raiven FOTO: Siniša Kanižaj

Če ste ta projekt spregledali, ste ga zato, ker je vstopnic zmanjkalo v 17 dneh.

Vabilo na zabavo ob Umekovem abrahamu

Glasbeniki so občinstvo po uvodnih klasikah (uvertura v Carmen, Habanera, Štirje letni časi) popeljali čez 50 let elektronske glasbe (Oxygene, Strings of Life, Knights of the Jaguar, Cafe del mar ...) in Umekov opus (Hablando, Carbon Occasions, Pravim haos, Vibrancy idr.), ob naelektrenem violinistu Abelu (Saltwater) pa so kot gostje presenečenja nastopile še Gaja Prestor (Rui Da Silva – Touch me), Raiven (Losing My Religion), Masayah (Ni panike) in še vedno izjemna Mina Špiler (Posing As Me). Simfonični rave je za piko na i zaključil Umekov DJ-set, za slovo pa se je na ekranih pojavilo vabilo na zabavo ob Umekovem abrahamu naslednjega oktobra.

Kaj pripravlja za to priložnost, bomo še izvedeli.