Nastop je bil hoja po robu, letošnjo Popevko si bo zapomnila do konca svojih dni

Pevka Maja Keuc, ki že nekaj časa nastopa pod umetniškim imenom Amaya, si bo letošnjo jubilejno Popevko zapomnila do konca svojih dni. S pesmijo Rdeče je osvojila nagrado za najboljše besedilo, glede na oddane glasove v spletni anketi pa si prislužila tudi nagrado za najboljšo modno kreacijo.

Pevka je na Popevki nastopila prvič in osupnila.

Popevka je bila za Majo nekaj resnično posebnega, saj je na njej nastopila prvič, po dolgem času pa je tudi napisala besedilo v slovenščini. »To je bil prvi poskus pisanja v slovenščini po osmih letih tujine in zato mi nagrada še toliko več pomeni,« iskreno pove Maja, ki razkriva, da se za na videz popolnim nastopom, ki ga je začinila z zapeljivo rdečo modno kreacijo, skriva kar nekaj šibkih točk, zaradi katerih se je ekipa na odru še toliko bolj potrudila. »Nastop nam je uspelo izpeljati z boleznijo, laringitisi, krivimi petkami in ne vem katerimi še vse izzivi. Imam pa zgodbe za vnuke!« pravi Maja, počaščena, da je njena skladba prejela nagrado za najboljše besedilo. »Ker sledim svojemu iskrenemu klicu, se zavedam, da včasih hodim tudi malo po robu in veliko tvegam. A ravno zato v moje življenje zadnja leta prihajajo tako čudoviti ljudje, tisti pravi pa so še zmeraj tukaj. Res sem hvaležna ekipi, ki včasih dela tudi nadure, da se projekt izpelje. Živimo strastno, ne glede na to, kaj nam življenje prinese,« pravi mlada pevka, ki se je dotaknila senzualnosti, s katero sta prežeta tako njena pesem kot tudi nastop.

To je bil prvi poskus pisanja v slovenščini po osmih letih tujine in zato mi nagrada še toliko več pomeni.

»Je darilo, je misterij, je globoko hrepenenje po povezanosti, da spoznaš sebe bolj intimno in si v stiku s svojo kreativno iskro. Da smo polno živi, prisotni, igrivi, radostni. Zame senzualnost v sebi skriva potencial zdravljenja, celostnosti, preobrazbe in osvoboditve in vsaj meni ustvarja bolj kakovostno življenje. Senzualnost je del naše biti in ni nekaj, česar bi se morali naučiti. To sem želela pričarati s to pesmijo … da se začutite in prižgete notranjo iskrico, ki tudi na zunaj najmočneje zasveti,« še pravi pevka, ki je že osredotočena na nove projekte.