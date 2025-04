Nastavljajo ogledalo: Poleti je prevroče, pozimi premrzlo, ko smo doma, bi šli ven ...

Preveč sonca, premalo dežja. Predraga kava, počasen internet. Seveda, saj nam nikoli nič ne paše. Tako poje skupina DEMM, ki v novi skladbi z ostrim in humorno začinjenim besedilom cilja naravnost v srce današnje mentalitete – čeprav je vse v redu, vedno najdemo nekaj, kar nas moti.

Poleti je prevroče, pozimi premrzlo. Ko smo doma, bi šli ven. Ko smo zunaj, bi bili raje v postelji. Skladba z naslovom Nič ne paše brezkompromisno razgali večni cikel pritoževanja, je ostra, a zabavna klofuta v obraz naši obsedenosti s tem, da nikoli ni nič dovolj dobro.

Člani skupine pravijo, da ne želijo pametovati niti se delati, da so nad vsem tem, saj so tudi sami kdaj taki. In če bomo vsi samo jamrali, bo samo še slabše. Kako to preseči? Glasbeniki ponujajo predvidljivo in najlažjo rešitev – ko nam gre vse na živce, pobegnimo! Na morje, na dopust, na smučanje, v gostilno. Tja, kjer lahko za trenutek pozabimo na vse. Nič ne paše je nastala lansko poletje, ko so se fantje odpravili v Srbijo, vse dneve igrali in ustvarjali glasbo.