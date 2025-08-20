Nastaja film o irski obritoglavi upornici, ki je umrla stara komaj 56 let

Pod režijsko taktirko Josephine Decker nastaja biografski film o irski pevki in aktivistki Sinead O'Connor. Širša javnost jo najbolj pozna po pesmi Nothing Compares 2 U ter jasnem izražanju političnih in družbenih stališč, burnem življenju ter uporništvu. Posnela je 10 samostojnih studijskih albumov in leta 2023 umrla v starosti 56 let.

Scenaristka biografskega filma je irska pisateljica Stacey Gregg. Pod okriljem irske produkcijske hiše ie: entertainment je ideja o filmu po poročanju spletnega portala Variety zorela od leta 2022, ko je izšel dokumentarni film Nothing Compares, ki obravnava življenje ter zapuščino irske pevke s poudarkom na obdobju med letoma 1987 in 1993.

Očarala kritike

Sinead O'Connor se je rodila 8. decembra 1966 na obrobju Dublina kot Sinead Marie Bernadette O'Connor. Sredi 80. let minulega stoletja je veljala za enega največjih talentov glasbene industrije. S prvencem The Lion and the Cobra iz leta 1987 je očarala kritike, ki so ji priznavali ekspresiven glas in kompleksnost skladb, na njeno glasbeno ustvarjanje pa so najbolj vplivali Bob Dylan, David Bowie, Bob Marley in The Pretenders. Plošča je dosegla pol milijona prodanih izvodov in prejela platinast naziv.

Leta 2009 je nastopila tudi v Križankah v Ljubljani.

Podobno je bilo z drugim albumom I Do Not Want What I Haven't Got iz leta 1990, katerega del je tudi njena najbolj znana skladba Nothing Compares 2 U. Revija NME je album razglasila za drugi najboljši album leta, Sinead O'Connor pa so opazili tudi zaradi njenega videza – obrite glave, pogosto jeznega izraza in nenavadnih oblačil.

Zatem je posnela še osem plošč, zadnjo z naslovom I'm Not Bossy, I'm the Boss leta 2014. Kmalu potem so njene objave na družbenih medijih postajale vse bolj nefiltrirane, grozila je s pravnimi ukrepi proti nekdanjim sodelavcem, omenjala telesne in duševne težave ter govorila o težavah z družino in otroki. Javnost je prvič šokirala, ko je v televizijski oddaji Saturday Night Live leta 1992 raztrgala fotografijo papeža Janeza Pavla II. zaradi pedofilije v Katoliški cerkvi.

Posvetila se je v duhovnico, izražala svoja stališča glede organizirane vere, ženskih pravic, vojne in zlorab otrok, presenetila je tudi leta 2018, ko je razkrila, da se je spreobrnila v islam in si spremenila ime. Še naprej pa je nastopala pod svojim rojstnim imenom.

Kljub kontroverznosti je na glasbenem področju sodelovala s številnimi umetniki, prispevala glasbo za filme in nastopila na mnogo dobrodelnih koncertih. Leta 2009 je nastopila tudi v Križankah v Ljubljani. Vzroka smrti njena družina ni navedla.

Zadnjo ploščo je posnela leta 2014. FOTO: Herbert Pfarrhofer/Facebook