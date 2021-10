Narodno-zabavni šok (FOTO)

Harmonikar Peter Vidmar tudi poje.

Peter Vidmar bo zamenjal Blaža Jenkoleta na harmoniki, klaviaturah, seveda pa tudi poje. Kot pravijo preostali raubarji Miha Križna ter brata Miha in Andrej Gabršek, so prepričani, da se jim je pridružil odličen harmonikar in klaviaturist z jasnimi cilji, za katerega sta pomembni tako kakovost kot dobra kemija v ansamblu. »Skratka, Peter je naš prijatelj in glasbenik, za katerega verjamemo, pravzaprav vemo, da bo v skupino prinesel svežo glasbeno energijo,« pravijo fantje, ki so tudi to poletje imeli veliko nastopov, za njimi pa je celo nekaj festivalskih zmag. Nazadnje so slavili na 29. vurberškem festivalu, kjer so prejeli dve nagradi. Pogrešam te, domača vas avtorjev Blaža Jenkoleta in Igorja Pirkoviča je postala najboljša skladba po izboru radijskih postaj Slovenije, za kar so prejeli plaketo Tineta Lesjaka in denarno nagrado, prav tako so po seštevku ocen strokovne komisije, komisije radijskih postaj in glasovanja občinstva osvojili bronastega zmaja.Na 24. festivalu Slovenska polka in valček, ki je bil februarja letos, pa so Raubarji zaigrali najboljšo polko in postali najboljši ansambel nove generacije.Kot nam je povedal Blaž Jenkole, se je od Raubarjev poslovil zaradi številnih obveznosti. »Enostavno so druge stvari pretehtale. Do zdaj sem med muziko iskal še čas za podjetje in družino, zdaj so se pa vloge malo obrnile. A ostajam povezan z glasbo. Še vedno sem član Fehtarjev, sodelujem pa tudi z drugimi ansambli po Sloveniji in pogosto vskočim na kakšna studijska snemanja. Dolgčas mi ne bo, pa tudi igranja za dušo bo še veliko,« pravi Blaž Jenkole, ki je očitno dobil odličnega naslednika. Peter Vidmar, nekdanji harmonikar in ustanovitelj Ognjenih muzikantov, je doma iz Žej pri Komendi, glasbeno pot pa je začel že pri sedmih letih, ko so ga starši vpisali v Glasbeno šolo Kamnik, najprej na klavirsko, nato še na diatonično harmoniko. Leta 2010 je ustanovil Ognjene muzikante, ansambel, ki se je s festivalskimi nastopi in osvojenimi nagradami ter seveda odličnimi vižami vpisal med najuspešnejše pri nas, nato pa ugasnil na vrhuncu priljubljenosti.