Narodno-zabavni abonma v Žalcu

»Abonma narodno-zabavne glasbe žalski Zavod za kulturo, šport in turizem organizira že 18 let. Z izjemo lanskega leta, ko je izvedbo preprečil covid-19. To sezono tradicijo nadaljujemo in že ta četrtek bomo v Domu II. slovenskega tabora gostili nova izjemna ansambla, in sicer Kvintet Dori in Mlade Dolenjce,« pravi avtor zasnove in povezovalec abonmajskih koncertov Andrej Hofer, tudi televizijski voditelj in soavtor oddaj Zimski pozdrav, ki jih ob petkih spremljamo na Televiziji Slovenija.

»Hitra kalkulacija pokaže, da smo v vseh teh letih v Žalcu gostili kar 300 ansamblov, skupaj pa je bilo organiziranih 90 koncertov. Na njih je sodelovalo prav toliko posebnih gostov, s katerimi smo poklepetali. Z nami so bili duhovnik Izidor Pečovnik - Dori, citrar Miha Dovžan in astrologinja Meta Malus, če naštejem le nekaj najbolj zanimivih. Gostili pa smo tudi skoraj vse uveljavljene stand up komike in igralce, od Marjana Šarca do Borisa Kobala, Tilna Artača, Perico Jerkovića, Aleša Novaka, pa tudi voditelje Blaža Švaba, Darjo Gajšek, Boštjana Romiha, pisca Ivana Sivca, novinarja Toneta Vrabla in druge.

Kvintet Dori bo v četrtek gost v Žalcu. FOTO: arhiv ansambla

V osemnajstih letih je 420-članski ansambel v dvorani postal ena velika prijateljska združba ljudi, doma od Vranskega do Laškega. Na omenjeni relaciji namreč živi največ abonentov, in sicer okoli 300, ki so naši redni gostje,« pove Hofer, ki mu je žal le, da trenutno niso dovoljena druženja po koncertih ob kozarcu rujnega in kosu potice, ki so postala v minulih letih njihova stalnica.

Abonmajske prireditve so obogatili številni člani folklornih skupin, pevci v raznih zborih in na splošno ljubitelji domače glasbe, ki jih je pri nas zelo veliko. »Še posebno smo veseli tistih, ki se prav zaradi kakšnega posebnega glasbenega gosta v Žalec pripeljejo tudi iz Tržiča ali Novega mesta in drugih še bolj oddaljenih krajev,« pove Hofer, ki je izjemno vesel, da je abonma postal priljubljen tudi med glasbeniki. Ker dober glas seže v deveto vas, se je med ustvarjalci hitro razširil glas, da je v Žalcu dobra energija in se imajo fajn. In tako je ob četrtkih, enkrat na mesec, še zdaj.

Abonmajska druženja so obogatili številni člani folklornih skupin, pevci v raznih zborih in mnogi ljubitelji domače glasbe.

Kot rečeno bodo ta četrtek nastopili Mladi Dolenjci in fantje Kvinteta Dori, ki ima ime po že omenjenem priljubljenem župniku, sestavljajo pa ga trije bratje Razboršek, harmonikar Boris, trobentač Marko in klarinetist Primož, ter pevec in kitarist Anti Gubenšek in baritonist in basist Boštjan Per. Leta 2020 so zaznamovali 25-letnico delovanja, v tem času pa so izdali osem zgoščenk in posneli dokumentarni film.

Prav tako so četrt stoletja na glasbeni sceni Mladi Dolenjci. Trio, v katerem so moči združili Lado Šurla, Simon Lukšič in Tomaž Kastelic, deluje od leta 1996, tudi oni pa so postali izjemno priljubljeni in prepoznavni. Nekatere njihove festivalske uspešnice, kot so Nocoj je druga rekla mi, Očka bom postal, Brez otroških oči, Nisem pozabil in številne druge, so že skoraj ponarodele.

300 ansamblov so v 18 letih gostili v Žalcu, skupaj je bilo organiziranih 90 koncertov.

In zagotovo jih boste slišali tudi v Žalcu, kjer pa bo zaradi trenutno veljavnih ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa na voljo le 211 vstopnic, vsi obiskovalci pa bodo morali izpolnjevati enega od pogojev PCT in nositi zaščitne maske. A glede na to, da tovrstnih dogodkov ni v izobilju, ljudje pa jih zelo pogrešajo, bo zagotovo tudi tokratni dogodek pritegnil številne ljubitelje narodno-zabavne glasbe.