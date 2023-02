LPS napovedujejo novo obdobje

Pred letom dni je Slovenija zaplesala na pesem Disko, mladi celjski glasbeniki, ki so si med druženjem in ustvarjanjem v gimnazijskih prostorih nadeli ime LPS (Last Pizza Slice) pa so nejeverno onemeli ob presenetljivi zmagi na Emi. Nastop na Evroviziji je frontman skupine Filip Vidušin doživljal ob veliki evforiji sovrstnikov, hkrati pa tudi med pripravami na maturo in pred življenjskimi odločitvami o nadaljevanju šolanja.

Kljub veliki evforiji so LPS ostali z nogami trdno na tleh.

Danes je študent prvega letnika anglistike, za njim pa je zares pestro leto, ki mu je prineslo mnogo dragocenih izkušenj. »Že eno leto je od tega, res je šlo hitro,« kar ne more verjeti 19-letnik, ki se mu je v zadnjem letu res veliko dogajalo. Ne le da je imel priložnost sodelovati na najbolj odmevnem glasbenem dogodku na stari celini, ob vseh teh obveznostih ga je v maju čakala še matura. Na dan, ko se je pisal maturitetni esej, je pravzaprav vadil za nastop v Torinu. Člani skupine LPS so zdaj z izjemo baskitaristke Zale Velenšek že študenti v Ljubljani. Kljub veliki evforiji so LPS ostali z nogami trdno na tleh. Kako po enem letu gledajo na celotno izkušnjo? »Ne glede na to, kako mladi smo bili, smo se zavedali, da je to velika priložnost za nas, ki pa je enkratna. Vedeli smo, da bomo ne glede na to, kako se bomo dvignili z eno skladbo, prišli tudi nazaj dol. Zdaj začenjamo od začetka, a z zelo dobrim izhodiščem,« se zaveda Vidušin, ki je vesel, da so s pomočjo Eme premostili eno največjih ovir na glasbeni sceni – najti pot do poslušalcev.

Celoten intervju s Filipom Vidušinom lahko preberete na micna.slovenskenovice.si.

»Poleg tega smo skozi to kar malo odrasli. Se spremenili. Naš način dela in ustvarjanja je postal bolj resen, bolj profesionalen. Imamo roke, ki se jih moramo držati. Bili smo malo potisnjeni v to in vsega tega nismo pričakovali, hitro smo se morali prilagoditi določenim terminom, česar prej nismo bili vajeni,« še dodaja in pove, da so bili po Evroviziji tudi izjemno motivirani in željni novega avtorskega ustvarjanja, ki so ga v zadnjih tednih že predstavili javnosti. Bili so že zelo neučakani, preden so izdali novo skladbo Osem korakov. »Nastajala je kar dolgo. Z njo smo želeli pokazati, kako se spreminjamo, kako gremo naprej,« pove. Je to napoved novega obdobja LPS? »Ja, mislim, da bi lahko tako rekli. Je neka nova smer, v katero se želimo premikati naprej. Gre za pesem, ki nam je vsem zelo pri srcu, zelo nas je razveselilo, da je publika tako dobro reagirala nanjo.«