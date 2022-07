Pevec Zoran Cilenšek napoveduje izid albuma

»Letošnje leto sem začel z nastopom v oddaji Ujemi sanje, ki jo snemajo pod vodstvom in režijo Danijela Pohorca. Udeležil sem se tudi dveh festivalov na Hrvaškem: Darfest in Hitfest, bil gost na več televizijah in radijskih postajah, tudi na radiu Univox v Kočevju, saj sem ponosen, da pojem pesmi tudi v hrvaškem jeziku. Takšna je pesem z naslovom Evo mene opet, za katero je besedilo napisal Robert Ficker, ki ga na Hrvaškem že dobro poznajo, glasbo pa Josip Pokupac. Pa pesem Reci Muro, ki je prišla izpod peresa Milana Ostojiča, priznanega ljubezenskega kompozitorja, tekstopisca, književnika in glasbenika. Ali Odkad otišla si ti, za katero je besedilo napisala Senka Seljan, ki je napisala tudi pesem Samo jedan život imam ja, obe pa je uglasbil Josip Pokupac,« našteva nekaj zadnjih lastnih skladb pevec Zoran Cilenšek.

Nekaj najlepšega

»Letos sem bil počaščen, da sem po letih, odkar sem se vrnil iz Kanade, pred dnevom državnosti spet lahko nastopil pred domačo publiko v rodni Litiji in ponosno zapel pesem Slovenec sem, ki je nastala pred toliko leti kot naša država,« še pove Cilenšek, ki je vesel vsakega povabila na različne dogodke, kjer lahko kaj zapoje, saj je to zanj nekaj najlepšega. »Prostega časa zase skoraj nimam, saj poleg službe osebnega asistenta še vedno uživam tudi v družbi 86-letne mame Slavke. Če pa si že vzamem čas zase, ga izkoristim za sprehod v naravo,« pravi pevec, ki načrtuje izdajo zgoščenke, na kateri bo več kot 30 njegovih avtorskih pesmi, ki jih je ustvaril v 32-letni pevski karieri.