Napol pes, napol mož, v celoti junak

Sredi februarja na velika platna prihaja filmska priredba najbolj prodajane knjižne uspešnice Pasji mož (Dog Man). Glavni junak Pasji mož, napol pes in napol mož, bo moral v animirani avanturi ustaviti mačjega superzlobneža Petrčka, a z njim tudi sodelovati.

Na režiserski stolček animirane avanture je sedel Peter Hastings, ki je glas posodil glavnemu junaku Pasjemu možu, scenarij je napisal Dav Pilkey. Glavnim animiranim likom so glasove posodili Pete Davidson, Lil Rel Howery, Isla Fisher, Poppy Liu, Stephen Root, Billy Boyd in Ricky Gervais.

Komandirju je glas posodil Lil Rel Howery, v slovenski različici pa Uroš Smolej.

Kot je pojasnil režiser, so se pri animaciji držali oblike, ki jo imajo knjižne predloge – od preprostih risb do pisave ter ohranjanja animiranih likov karseda pristnih, a obenem v živih barvah. Razkril je še, da komaj čaka, da si bodo bralci, ki obožujejo knjige o Pasjem možu, lahko ogledali tudi animacijo.

V slovenskih kinematografih se bo predvajala sinhronizirana različica, glasove pa so likom posodili igralci Goran Mikić, Sergej Milovanović, Uroš Smolej, Mojca Fatur, Blaž Šef, Ernest Fejzić, Srđan Milovanović, Ivo Ban, Vesna Pernarčič, Gaja Filač, Zvezdana Mlakar, Marijana Brecelj, Nina Valič, Boštjan Gorenc - Pižama, Tadeja Vaupotič, Urh Mlakar, Igor Kuna, Luka Ličar in Špela Kravogel.

Neustrašna poročevalka Sara Kapodol je kot oči in ušesa mesta popolna mešanica poklicne ambicioznosti in pristnega sočutja.

Glavni junak govori z glasom režiserja Petra Hastingsa.

Ko se zvesti policijski pes in njegov lastnik policist med delovnim časom oba poškodujeta, ju rešijo s hitro, a precej nespametno operacijo – združijo policistovo telo in pasjo glavo; in rodi se Pasji mož. Ta je zaprisegel, da bo varoval in služil – ter prinašal, sedel in se prevračal.

Nova identiteta

Ko Pasji mož sprejme svojo novo identiteto in si prizadeva narediti vtis na Komandirja (Lil Rel Howery, slov. Uroš Smolej), mora ustaviti zlobne spletke mačjega superzlobneža Petrčka (Pete Davidson, slov. Goran Mikić). Petrčkov najnovejši načrt je, da se klonira in ustvari mucka Malega Petrčka in tako podvoji možnost za nečedne posle. Stvari pa se zapletejo, ko se Mali Petrček nepričakovano spoprijatelji s Pasjim možem. Ko pa Mali Petrček pade v kremplje skupnega sovražnika, Pasji mož in Petrček nerada združita moči v tekmi s časom, da bi rešila mladega mucka. Med tem pa odkrijejo moč družine (in muckov!), ki združi tudi najhujše sovražnike.

Pri animaciji so se držali oblike, ki jo imajo knjižne predloge.

Knjižna serija Pasji mož, ki jo je leta 2016 predstavil Dav Pilkey – najbolj brani avtor in nagrajeni ilustrator knjig Kapitan Gatnik –, zdaj vključuje 13 knjig. Serija je natisnjena v več kot 60 milijonih izvodov in je bila prevedena v 47 jezikov. Cat Kid Comic Club, izpeljanka filma Pasji mož, ki je bil predstavljen leta 2020, je prav tako zasedel vrh seznamov uspešnic po vsem svetu. Knjiga Pasji mož: Dvajset tisoč bolh pod morjem je bila najbolj prodajana otroška knjiga v ZDA leta 2023, Pilkeyjeva najnovejša v seriji Pasji mož, Dog Man: Big Jim Begins, pa je izšla decembra lani.