Napisal je odo slovenskemu oljkarju (VIDEO)

V oljčnem gaju, med krošnjami dreves je zapihal vetrič in prinesel melodijo. Zaslišal jo je stari oljkar. Usedel se je pod oljko, se zazrl v krošnjo mogočne stare oljke. V njej je videl odsev svojih let, ki so se skozi trdo delo zlile v modrost. Pesem Oljkar je oda slovenskemu oljkarju, mogočnemu drevesu, žlahtnemu sadu, v svet pa jo pošilja glasbenik. »Nekoč je veljala za sveto drevo, kar ponekod velja še dandanes. V starih Atenah so uničevanje svete oljke sprva kaznovali s smrtjo, saj je pomenilo religiozni zločin. Oljčna vejica je simbol miru, zato so v Atenah zmagovalce ovenčali z venci iz oljčnih vejic. Oljko naj bi ustvarila boginja Atena. Prenašalci mitov so vedeli, da se obnavlja v neskončnost, pripisovali so ji celo starost tisoč in več let, veljala naj bi za nesmrtno. K temu mišljenju je prispevalo dejstvo, da je zimzeleno drevo in da se nikdar ne posuši. Za Atence je bila simbolična, znak vitalnosti in neuničljivosti,« razlaga glasbenik in dodaja, da je v naših krajih po judovskem in krščanskem izročilu oljčna vejica povezana z golobom ali golobico, predstavlja simbol miru, je klic po zemeljskem raju. O pesmi ostaja nekoliko skrivnosten, jo bo pa še to soboto premierno predstavil v oddaji Pri Črnem Petru.