Namesto cenzure starostna omejitev

Disneyjeva fantazijska risanka Naprej, kjer je istospolno partnerstvo zgolj omenjeno v enem stavku, je lani doživela prepoved predvajanja v kinematografih nekaterih držav Bližnjega vzhoda, podobna usoda pa je zdaj doletela Spielbergovo različico ljubezenske zgodbe muzikala Zgodba z zahodne strani.

Nova starostna kategorija v kinih Emiratov FOTO: Twitter

Sloviti filmar se je odločil, da spolne identitete likov, za katere se je v originalnem filmu zgolj rahlo slutilo, da morda niso heteroseksualno usmerjeni, razkrije in poudari, še zlasti transseksualnega Anybodysa, kar je razžalilo čustva držav Bližnjega vzhoda, ki so filmski klasiki zaloputnile vrata. Le malo strpneje so na tistem koncu sveta sprejeli letošnji film Večni studia Marvel, v katerem sta se poljubila istospolna lika. Tamkajšnji ljubitelji filmov si ga namreč lahko ogledajo, a le, ker so pri studiu privolili v cenzuro poljuba.

Toda tovrstna cenzura in prepovedi bodo po novem le še odmev preteklosti, vsaj v Združenih arabskih emiratih, kjer so se namesto izrezovanja odločili za uvedbo nove starostne kategorije. Filme, ki so v njihovih očeh sporni in kontroverzni, si bodo odslej lahko nedotaknjene ogledali starejši od 21 let.

Emiratska kinematografija začenja novo poglavje. Z uvedbo starostne kategorije 21+ za obiskovalce kinematografov bodo tudi v državo Arabskega polotoka, ki zadnjih nekaj let stremi k temu, da bi se svetu predstavila v liberalnejši in modernejši preobleki, prihajali mednarodni filmi v svoji izvorni obliki. Brez odstranitve prizorov, ki bi morda lahko užalili njihova verska čustva. »Filmi bodo predvajani v skladu z njihovo mednarodno različico,« so sporočili iz urada medijskega regulatorja, a obenem poudarili, da bodo strogo sledili starostni klasifikaciji gledalcev pri spuščanju v kinodvorane.

Filmskih prizorov ne bodo izrezovali, a vprašanje ostaja, kakšne mednarodne filme bodo v kinih predvajali.

Prizore, ki prikazujejo goloto, spolnost, homoseksualnost (in v preteklih letih tudi druge oblike spolne usmerjenosti in spolne identitete) ali se ubadajo z različnimi verskimi vsebinami, ki so v očeh muslimanov neprimerne ali nemoralne, so iz filmov, preden so prišli do gledalcev v državah Bližnjega vzhoda, izrezovali, filme tudi v celoti prepovedali. »Emirati so v zadnjem desetletju močno napredovali, sprejemljivih je precej več stvari kot prej,« je sicer dejal Ignace Lahoud, prvi mož kinoverige Vox Cinemas, ki pozdravlja korak naprej medijske regulative Emiratov. A se obenem sprašuje, kakšne filme bodo zdaj sploh spustili do polnoletnega občinstva. »Podrobnosti so še vedno zelo nejasne. Predlagajmo jim, da v kinematografe pripeljejo Vroče noči (Boogie night), pa bomo videli.«