Najprej v boj z ognjem, potem vodo (FOTO)

Še dolgo je tisti večer v veliki dvorani Cankarjevega doma na Vrhniki odmeval aplavz zadovoljnih obiskovalcev, ki so v skoraj dvournem dobrodelnem koncertu uživali ob glasbi številnih priznanih pevcev in glasbenikov.

Pripravili so ga člani Lions kluba Vrhnika, ki so se letos odločili, da bodo izkupiček namenili članom domačega prostovoljnega gasilskega društva. Tudi vrhniški gasilci so namreč sodelovali pri gašenju največjega slovenskega požara na Krasu, prav tako so se izkazali ob zadnjem deževju in poplavah v okolici Vrhnike. Vrhniški lionsi so samo s prodajo vstopnic zbrali 5000 evrov in jih na koncertu izročili gasilcem. Z multivizijo svojih fotografij se je ob zvokih pevk in pevcev slovenske glasbe ter Big banda Vrhnika pridružil priznani skladatelj in umetniški fotograf Lado Jakša.

Lado Jakša je užival v ženski družbi (z leve): Meta Močnik Gruden, Saša Vižintin in Branka Kraner.

Prispevki za Ivanovo šalco

Vrhnike ni brez Ivana Cankarja in obratno, zato je že v preteklosti marsikdo, prav tako pa tudi na koncertu, za spomin prostovoljno daroval za Ivanovo šalco, ki je v bistvu mala plastika. To je sicer skodelica s Cankarjevo podobo, ki pa ni namenjena pitju kave. Spada na knjižno polico, v kakšno pisarno ali na klubsko mizico. Zasnoval jo je akademski kipar mag. Bojan Mavsar: »V Lions klubu Vrhnika smo se odločili, da denar, zbran od Ivanovih šalc, namenimo vrhniškim gasilcem. Tudi zaradi dejstva, ker so tako požrtvovalno sodelovali pri gašenju velikega požara na Krasu, vse pa zares pod geslom Skupaj za gasilce.«

Violinist Gal Juvan ob spremljavi očeta Mirana.

V tem duhu je torej minil nedavni dobrodelni koncert v veliki dvorani Cankarjevega doma, na katerem so nastopili Big band Vrhnika, Alenka Godec, Eva Hren, Nina Pušlar, Matjaž Mrak, Robert Smolnikar trio, Rebeka Radovan, Lea Bartha Pesek, Tomaž Domicelj, Pepel in kri, Gojmir Lešnjak - Gojc, Gal Juvan in Marjan Bunič, ki je program povezoval in tudi pel.

Pihalna sekcija Big banda Vrhnika.

»Izkupiček koncerta, na katerem so vsi izvajalci nastopili dobrodelno, smo lionsi namenili našim gasilcem. Z Ivanovo šalco nismo pozabili na našega rojaka Ivana Cankarja, s tem pa si želimo, da se z njim srečamo še ob kateri drugi priložnosti,« je še povedal vrhniški kipar Bojan Mavsar.

Nad koncertom in izvajalci je bila navdušena tudi predstavnica Lions kluba Vrhnika Lina Nagode Gogala: »Bilo je enkratno vzdušje, zadovoljni gostje in izvajalci. Koncert se je sklenil s pesmijo Dan ljubezni, za dodatek pa smo vsi skupaj zapeli še skladbo Slovenskega naroda sin Tomaža Domicelja. Pri obeh so na oder prišli vsi izvajalci. Marjan Bunič je navdušil kot voditelj in pevec. Navdušila je tudi multivizija Lada Jakše.«

5000 evrov so zbrali.

Tudi za olimpijske prvake

Nazdravili so člana Lions kluba Vrhnika Marko Popit in Lina Nagode Gogala ter Tomaž Domicelj.

Predsednik Lions kluba Vrhnika Tomaž Mesec: »Izjemno smo zadovoljni z dogodkom, ki smo ga pripravili. Koncert je uspel, v dvorani je bilo enkratno vzdušje. Tudi izvajalci so bili navdušeni, kako dobro občinstvo smo bili. Želim se zahvaliti Jožetu Hauku, ki je skupaj z Gregom Forjaničem zaslužen za pripravo in izvedbo glasbenega programa. Hvala Petru Ogrincu, našemu članu, ki je aktivno sodeloval pri pripravah, na koncertu pa kot bobnar. Poleg sponzorjem in donatorjem se zahvaljujem tudi Zavodu Ivana Cankarja, ki nam je omogočil brezplačno uporabo dvorane in poskrbel za prodajo vstopnic. Posebna zahvala gre Občini Vrhnika, ki je prispevala sredstva za pogostitev po koncertu. S pomočjo sponzorjev in donatorjev smo zbrali dodatna sredstva, ki jih bomo namenili gasilcem PGD Drenov Grič za njihove mladince, ki so letos na gasilski olimpijadi v Celju postali olimpijski prvaki.«

Izročili so jim ček.

Zadovoljni so bili seveda tudi gasilci. Predsednik PGD Vrhnika Albin Vidrih je ob predaji čeka dejal, da so v društvu zelo hvaležni za donirana finančna sredstva: »V imenu vseh članov se zahvaljujem Lions klubu Vrhnika za organizacijo dogodka. Zahvala tudi vsem izvajalcem, ki so izvedli krasen koncert, poln emocij in pozitivne energije. Zahvaljujemo se obiskovalkam in obiskovalcem, ki so z nakupom vstopnic prispevali za dobrodelni namen, ter seveda vsem sponzorjem in donatorjem. Dogodek nam bo ostal v nepozabnem spominu.«

Skupaj sta nastopili Alenka Godec in Nina Pušlar. Fotografije: Elo Mihevc.

Že sredi oktobra bodo člani Lions kluba Vrhnika izpeljali pogozdovanje, organizirali pa bodo tudi vsakoletni Dan dobrodelnosti, ko se v prednovoletnem času z darili spomnijo vseh vrhniških otrok.