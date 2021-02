Najprej sama, zdaj v duetu (VIDEO)

Alya je k sodelovanju povabila Kvatropirce. FOTO: osebni arhiv

Ko smo jo zapeli skupaj, se je zgodila čarovnija.

Pevkaje pred dobrim letom in pol izdala skladbo Spet zaljubljena. Očitno gre za prav posebno skladbo, saj je te dni ta ugledala luč sveta v že tretji verziji. Poleg slovenske je namreč Alya posnela še hrvaško različico Ili s tobom ili sama, zdaj pa je pesem postala še duet.Slovenska verzija je že presegla milijon ogledov, hrvaška se omenjeni številki približuje. Zaradi uspeha obeh verzij si je zaželela presenetiti svoje oboževalce, k sodelovanju pa je povabila Kvatropirce. »S prijatelji Kvatropirci smo končno posneli nekaj skupaj, sodelovanje je bila skupna želja že nekaj časa. S fanti smo se do zdaj srečevali le na festivalih, med drugim so bili med nastopajočimi na festivalu MMS, kjer sem zmagala s pesmijo Srce za srce.Takrat so nastopili z njihovo večno skladbo Pesem v duetu zin takoj sem se zaljubila v njihove glasove in energijo. Spet zaljubljena je ena izmed pesmi, ki postaja zimzelenček, zato sem konec lanskega leta začutila, da bi v taki podobi pustila pri poslušalcih še večji pečat. Ko smo jo zapeli skupaj, se je zgodila čarovnija. Vesela sem, da jo prav v mesecu praznika ljubezni pošiljamo v svet,« pravi Alya, ki upa, da bo pesem tudi v novi različici postala prava uspešnica.Razkrila je še, da so videospot posneli na gradu Rajhenburg. »Na snemanju je bilo toliko smeha, da se nam je na trenutke zazdelo, kot da sploh ne snemamo. Med nami je res dobra energija, kar se pozna tudi na posnetku,« meni priljubljena pevka, ki je v izjemno ustvarjalnem obdobju. Prihodnji mesec bo v svet poslala novo pesem in videospot. ROMAN TURNŠEK