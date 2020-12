Najprej opevala ljubljenčke, zdaj prijateljstvo

Prijateljstvo je treba čuvati in negovati, saj ti pravi prijatelj stoji ob strani v dobrem in slabem.

, ki je napisal glasbo, in, ki je napisal besedilo, sta avtorja pesmi Hvala za prijateljstvo, ki sta joinposnela v duetu. Gre za njun šesti duet, s katerim med ljudi pošiljata pomembno sporočilo.»Prijateljstvo je treba čuvati in negovati, saj ti pravi prijatelj stoji ob strani v dobrem in slabem. Upava, da bo pesem med poslušalci lepo sprejeta, kajti melodija gre hitro v uho, v teh čudnih časih pa nam še tako prav pride topla beseda, pa čeprav le na daljavo,« pravita Marjan in Milena. Skladba je sicer na novem albumu Marjana Zgonca z naslovom Ko igrajo mandoline, ki je nedavno izšel pri založbi Nika Records.Zgončeva barva glasu je očarala tudi znano operno pevko in pedagoginjo, zato ga je povabila na avdicijo v mariborski operi, ki jo je Marjan pred 30 leti tudi uspešno opravil. A raje kot da bi se preselil v Maribor, se je preusmeril v petje komercialne glasbe, šele v zrelih letih pa začel nastopati s priredbami znanih napolitanskih skladb in s pomočjo aranžerjain pisca slovenskih besedilposnel prve skladbe O Sole Mio, Santa Lucia, Serenada, Core N'grato.Do danes je izdal 15 albumov, na katerih so tudi dueti s številnimi znanimi pevci in pevkamiin drugimi. Zgonca pa se je, ker poje v italijanskem načinu bel canto, prijel tudi vzdevek slovenski. V repertoar vključuje tako operne arije kot dalmatinske in narodno-zabavne skladbe. Milena Vračko, ki ima srbske korenine, pa je v Slovenijo prišla kot gimnazijka, da bi študirala na Dunaju, a jo je mesto ob Dravi, kjer se je želela najprej naučiti nemškega jezika, tako očaralo, da je ostala in diplomirala iz ekonomije.Njena glasbena pot pa se je začela šele po končani zasebni poslovni karieri, pred desetletjem, ko se je pridružila zasedbi Jovi band. Prvo avtorsko pesem Zimska idila je zapela še kot solistka, njena najbolj priljubljena pa je Diamant se lesketa, ki jo je posnela lani, v njej pa opeva, da denar in bogastvo ne prinašata sreče. Leta 2016 so Milena in še dva člana zapustili Jovi band in ustanovili skupino Žur band, ki je aktivna še danes. Ker sta se Marjan in Milena srečevala na številnih prireditvah, pa se jima je utrnila ideja, da bi kakšno pesem posnela tudi skupaj.In leta 2017 sta posnela prvi duet Najina prijazna ljubljenčka, ki sta ga, kot pove že naslov, posvetila svojima kužkoma, saj sta oba tudi velika ljubitelja živali. Lani pa sta za duet z naslovom Tebi na festivalu v Dalmaciji prejela celo nagrado za najboljši duet.