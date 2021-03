Najpomembnejši v življenju je notranji mir

Karmen že od mladih nog deluje v glasbenem svetu – kot članica skupin ali kot solo izvajalka. FOTO: OSEBNI ARHIV

Karmen in September, duo, ki ga sestavljatain, predstavlja svojo četrto skladbo, naslovljeno Dobro jutro, dobri ljudje. Duo, ki ustvarja fuzijo elektronske, ambientalne in pop glasbe, je tokrat ustvaril umirjeno in pozitivno pop skladbo. Karmen jo je spisala v trenutku, ko je bila najbolj iskrena do sebe.Pred letom dni, na čisto navadno sobotno jutro. Pesem, naj se sliši še tako klišejsko, govori o tem, da smo si vsi enaki, v dobrem in slabem, da ima vsak od nas kdaj slab dan, da je življenje prekratko, zato se je treba včasih umiriti. To, pravi Karmen, leti predvsem nanjo, na njeno življenje, saj je sama navadno tista, ki se prehitro odzove, preveč analizira in preveč resno jemlje določene situacije. Pesem jo je naučila, da ni nič bolj pomembno kot notranji mir – in iz tega se rodita ljubezen in sreča. Karmen in Damir sta posnela tudi videospot. Ideji za skladbo in videospot sta zoreli sočasno.Pesem je nastala že pred letom dni, a zaradi nenehnih ukrepov in zaostrovanj snemanje spota ni bilo mogoče, vsaj ne v takšni meri, kot sta si ga zamislila ustvarjalca. Zato je počakala na letošnji marec, ko je končno lahko ugledala luč sveta, skupaj s svojo vizualno podobo. V videospotu srečujemo ljudi pri njihovih vsakodnevnih opravilih, konjičkih ali tam, kjer se počutijo najbolje.Pri nastajanju so sodelovali še glasbenikiin. Videospot je Karmen zasnovala skupaj z, kadre so s pomočjo dobrih ljudi posneli sami, končno montažo in barvanje pa so prepustili strokovnjaku