Najnovejša polka teče v ritmu motorja (VIDEO)

Sedli so na harley-davidsone. FOTOGRAFIJI: ARHIV SKUPINE

Takoj ko je bilo mogoče, so Gadi stopili na ljubljanske ulice in posneli kadre.

Sesti na težak, lepo zloščen motor priznane znamke in odbrzeti kam daleč so zagotovo sanje slehernega moškega. A tudi predstavnice nežnejšega spola niso nikakršna izjema, saj jih je zelo veliko, ki jim vonj po bencinskih hlapih in usnju po žilah požene kri in obilico adrenalina.O tem, da bodo nekoč sedli vsak na svoj motor, pa sanjajo tudi člani skupine Gadiin. Čeprav še niso lastniki jeklenih konjičkov, saj naj bi to prišlo na vrsto šele, ko bodo v zrelih letih in bodo imeli več časa, pa se jim je želja, da vsaj sedejo na motorje in ob njih pozirajo, izpolnila nekoliko prej. In to zaradi scenarija za snemanje videospota za njihovo novo polko Ko mislim nate, ki jo je ustvaril Anže Zavrl, pri besedilu pa mu je priskočil na pomočKot rečeno, so se David, Anže in Primož posebej razveselili, da so bili v scenariju za snemanje videospota na ljubljanskih ulicah predvideni tudi jekleni konjički. In to ne kateri koli, temveč harley-davidson, pri čemer jim je na pomoč priskočila znana ljubljanska trgovina, ki prodaja te priznane motorje. Zato so komaj čakali, da so lahko videospot s produkcijsko ekipo Mandarina, ki je poskrbela tako za režijo, scenarij kot tudi produkcijo, posneli.Pa četudi so se zgolj postavili ob motorje in za kratek čas sedli nanje, saj za upravljanje takšnih mašinc še nimajo dovolj izkušenj niti izpita. Veliko bolje jim gre za zdaj od rok ustvarjanje glasbenih hitov in nova polka Ko mislim nate je gotovo ena tistih, ki bo pri poslušalcih požela veliko simpatij. Gre za prijetno, znova bolj tipično narodno-zabavno polko, ki gre dobro v uho, v svojem glasbenem studiu pa jo je posnel gad Primož Ilovar.Kar je velika sreča, saj bi sicer skladba, zaradi nepredvidene epidemiološke situacije, še vedno čakala na izid. Takoj ko je bilo mogoče, so Gadi stopili na ljubljanske ulice in posneli kadre, da zdaj novo skladbo že lahko delijo z zvestimi poslušalci, ki jim jih ne manjka. Kakšnega novega pa bodo pridobili tudi s to polko.