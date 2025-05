Najmanj točk na Evrosongu smo dobili leta 2004. Še veste, kdo nas je takrat zastopal? (VIDEO)

Evrovizijske stavnice Klemnu Slakonji niso najbolj naklonjene, večina mu ne napoveduje niti uvrstitve v finale, še slabše rezultate pa napovedujejo Hrvaški, ki naj bi na današnjem polfinalnem večeru končala celo na zadnjem mestu.

To se je že zgodilo tudi slovenskim predstavnikom, leta 2013 je Hannah Mancini s pesmijo Straight into Love prejela zgolj osem točk, se uvrstila na zadnje mesto in ostala brez finalnega nastopa. Zanimivost: Hannah je takrat nastopila kot tretja, tretji bo na polfinalni oder stopil tudi Klemen.

Zadnje mesto v polfinalu je leta 2022 zasedla tudi skupina LPS s pesmijo Disko. Prejeli so 15 točk.

Najmanj v zgodovini slovenskih nastopov na tekmovanju za pesem Evrovizije je sicer dobil duo Platin. V polfinalu sta jih leta 2004 dobila le pet, eno točko več so si leta 2010 z Narodnozabavnim rockom priigrali Ansambel Roka Žlindre in Kalamari.

Drugim našim predstavnikom je šlo občutno boljše. Najbolje smo se odrezali na prvem tekmovanju, ki smo se ga udeležili, to je bilo davnega 1993, ko je v polfinalu 1X Band končal celo na prvem mestu. Žal strokovne komisije v finalu niso prepričali in uvrstili so se na 22. mesto z le devetimi točkami.

Leto pozneje zaradi slabe uvrstitve 1X Banda na Evrosongu nismo smeli nastopiti, enako se je zgodilo leta 2000, ko pet let zapovrstjo nismo uspeli priti do vidnejših rezultatov. Najmanj točk v finalu smo dobili leta 2003, ko so jih Karmen Stavec in njeni Nanana namenili vsega skupaj sedem.

V finalu smo se sicer najvišje uvrstili na sedmo mesto, to pa je slovenskim izvajalcem uspelo dvakrat – leta 1995 Darji Švajger s pesmijo Prisluhni mi in leta 2001 Nuši Derenda s pesmijo Energy.