Zvezdnica je pozabila na svojo sramežljivost. Najlažje in najhitreje je bilo posneti seks

Bella Baxter, ki jo po smrti znova obudi znanstvenik, začenja svoje življenje iz ničle. V telesu odrasle mlade ženske spet spoznava svet skozi radovedne oči otroka ter osvobojena predsodkov (znova) odkriva užitke plesa, hrane, potovanja, seksa.

Tako o svojem liku v uspešnici Nesrečna bitja pripoveduje Emma Stone, ki je zavoljo svoje umetnosti pozabila na sramežljivost. »Nisem oseba, ki bi si želela biti ves čas gola, a hkrati želim svoj lik počastiti, kolikor pač lahko. In Bella je povsem svobodna, svojega telesa se prav nič ne sramuje. Ob ničemer ji ne postane nerodno, ne zakriva se.« Zato je Stonova pozabila na lastne zadržke in na površje spustilo svojo notranjo Bello. To se ji je več kot obrestovalo, saj se ji za vlogo nasmiha oskar.

Del natančne koreografije

Bellina golota in spolni prizori. To vprašanje je bilo na koncu jezika vseh, na kar je hollywoodska zvezdnica zdaj odgovorila, da snemanje teh intimnih in seksualno precej eksplicitnih prizorov še zdaleč ni bilo tako zahtevno. »Seksualnost je bila pač velik in pomemben del Bellinega odkrivanja in rasti. Zaradi nekih zadržkov in sramežljivosti pač nismo mogli ustaviti kamere ali snemati pod drugimi, manj eksplicitnimi koti. To ne bi bilo iskreno do mojega lika,« pravi igralka in dodaja, da je bilo morda prav snemanje teh prizorov v resnici še najlažje.

Upodobitev Belle ji je že prinesla bafto in zlati globus, nasmiha pa se ji tudi oskar. FOTO: Hollie Adams/Reuters

»Vse je bilo del natančne koreografije, vsak gib in premik predviden, vsakdo je vedel, kaj narediti in kdaj. Vse to je bilo zato zelo hitro posneto.« Da ni zardevala od sramu, pa sta pomagala pomoč koordinatorja intimnosti in dejstvo, da so bili na snemanju prisotni le ljudje, ki so bili nujni za določen kader.

Zaigrati telesno strast, poželenje, se razgaliti. To za Stonovo ni bilo prevelik zalogaj. Se ji je pa skoraj zataknilo, ko je morala na kamero ujeti Bellin nebrzdani apetit. »Kakšni seksualni prizori, zahtevno je bilo ugotoviti, kako pojesti 60 portugalskih slaščic, medtem ko je bilo prvih nekaj odličnih, proti koncu pa se le trudiš, da ne bruhaš. Ali pa tisti trenutek, ko si prvič priča smrti in razkroju. Vse to je bilo precej večji izziv, a vse zanima le, kako sem se spopadla s snemanjem seksa.«